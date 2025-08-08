La exportación de vino chileno crecieron en el primer semestre del año rumbo a Brasil -su principal mercado- , Reino Unido, Canadá, Irlanda y Corea del Sur pero descendieron hacia China, Holanda, México y Estados Unidos, este último a causa principalmente de los aranceles decretados por el presidente norteamericano Donald Trump.

“Entre los mercados top 10, el comportamiento ha sido mixto” aumentando las exportaciones a Brasil, Reino Unido, Canadá, Irlanda y Corea del Sur y descendiendo las ventas a Estados Unidos, China, Holanda y México, explicó Vinos de Chile, corporación gremial que agrupo a los mayores productores locales.

Reseñable fue el descenso de las exportaciones a Estados Unidos -segundo máximo importador- que registró una caída del 10.47% en el volumen y de un 5.52% en el valor durante los primeros seis meses del año.

Estos resultados a la baja se vieron influenciados por la nueva política arancelaria del gobierno de Donald Trump, “así como también por promociones estacionales que se observarán en la segunda mitad del año”, explicó, por su parte, el gerente de comunicaciones corporativas de la Viña Concha y Toro, una de las más grandes del país, Patricio Poblete .

En cifras generales, y según las estadísticas presentadas esta semana por Vinos de Chile, Brasil cerró el primer semestre del año como principal destino de las exportaciones de vino chileno en un mercado que experimentó una ligera subida general en volumen y en valor.

De acuerdo con sus datos, el mercado brasileño registró, además, un aumento del 11% en volumen y del 6.7% en valor de los envíos, mientras que el volumen de exportaciones a nivel mundial experimentó un aumento del 2.8% y un alza del 1.4% en valor con respecto al primer semestre de 2024.

Así, este primer semestre se cierra con el envío al exterior de 22.5 millones de cajas de vino embotellado por un valor de US$ 605.5 millones, con un precio promedio de US$ 26.9 por caja.

“La evolución de los precios no ha sido muy favorable en este último ciclo y, como se observa, la mayor parte de nuestros destinos top 10 apenas logran mantener un nivel de precios similar al mismo ciclo anterior, mientras otros bajan sus promedios”, concluyó Vinos de Chile.