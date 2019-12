Internacional







Emisión de bonos “compra tiempo” para la complicada economía de Ecuador Con una brecha fiscal proyectada para este año de alrededor de US$ 3,600 millones -que puede ascender a US$ 5,000 millones si el Gobierno no “monetiza” los activos esperados, como pretende-, ese ajuste tiene que llegar tarde o temprano con la adopción de medidas globales.