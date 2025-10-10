María Corina Machado, una ingeniera de 58 años, debutó en la política a principios de los años 2000 militando por un referendo revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Chávez.
El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas ironizó sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado este viernes a la opositora María Corina Machado, diciendo que lo merecía tanto como el Nobel de Física. 

No sé la reacción de mi gobierno, pero les diré la mía”, declaró a la prensa el embajador Samuel Moncada. “Realmente esperaba que ella ganara el Nobel de Física porque tiene las mismas credenciales para el Nobel de Física que para el Nobel de Paz. Quizá el año próximo gane el Nobel de Física”, declaró Moncada. 

El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a Machado por su “incansable” defensa de la democracia venezolana ante el brutal” gobierno de .

Machado, una ingeniera de 58 años, debutó en la política a principios de los años 2000 militando por un referendo revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

La dirigente se vio impedida de postularse a las presidenciales de 2024 a pesar de su enorme popularidad. El mandatario Nicolás Maduro, heredero político de Chávez, fue declarado vencedor de esos comicios que la oposición ha denunciado como fraudulentos.

