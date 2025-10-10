Las apuestas por la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia, aumentaron bruscamente en el sitio de apuestas Polymarket poco después de la medianoche, hora de Noruega, según la información publicada en su página web. El reservado comité de cinco miembros había tomado su decisión el lunes, de acuerdo con medios locales.

“Nos tomamos esto muy en serio”, dijo por teléfono Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel Noruego. “Parece que hemos sido presa de un actor criminal que busca ganar dinero con nuestra información”.

Un apostador, bajo el nombre de usuario dirtycup, apostó unos US$ 70,000 a favor de la victoria de Machado apenas unas horas antes de que se anunciara oficialmente la decisión.

Ese inversionista, que había abierto su cuenta en Polymarket este mes y nunca la había usado para otros mercados, obtuvo una ganancia cercana a US$ 30,000, según los datos publicados en el sitio web de Polymarket.

La historia fue reportada primero por los diarios locales Aftenposten y Finansavisen. Tres cuentas en Polymarket que apostaron principalmente por Machado lograron un beneficio conjunto de unos US$ 90,000, según Finansavisen.

Polymarket obtuvo esta semana una inversión de US$ 2,000 millones por parte de Intercontinental Exchange Inc., propietaria de la Bolsa de Nueva York, en una operación que valoró la empresa en unos US$ 8,000 millones.

La plataforma permite a los usuarios apostar sobre resultados de eventos del mundo real, que van desde partidos deportivos y decisiones económicas hasta la canción más reproducida del último álbum de Taylor Swift. Ha sido criticada en el pasado por ofrecer mercados en áreas éticamente cuestionables, como las apuestas sobre el fallecimiento del papa Francisco.

Un portavoz de Polymarket declinó hacer comentarios.

En los principales mercados de predicción, los operadores compran acciones de “sí” o “no” según el resultado de un evento. El volumen de compra y venta de esos instrumentos determina la probabilidad implícita —y, por lo tanto, el precio— de cada resultado en un momento dado.

Polymarket acordó en 2022 con reguladores dejar de operar con usuarios en EE.UU., ya que no estaba registrada como bolsa de valores. Una semana después de las elecciones presidenciales de 2024 —en las que los usuarios de Polymarket apostaron más de US$ 3,000 millones—, el apartamento de su fundador, Shayne Coplan, fue allanado por agentes del FBI.

Tras la llegada de Trump al poder, la investigación federal fue archivada, aunque Polymarket aún no permite que residentes de EE.UU. operen en su sitio web.

Harpviken, del Instituto Nobel, afirmó que no recuerda incidentes similares relacionados con el premio de la paz, aunque sí “algunas filtraciones” hace unos 15 años, “cuando más personas tenían información sobre los ganadores antes del anuncio”.

“Vamos a analizar esto cuidadosamente para descubrir qué ocurrió”, añadió. “El secreto es muy importante para nosotros”.