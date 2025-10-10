El activista Rafael Araujo en Caracas sosteniendo una cometa que hace referencia al premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado. (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)
El activista Rafael Araujo en Caracas sosteniendo una cometa que hace referencia al premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado. (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)
Agencia Bloomberg
Las autoridades noruegas encargadas de otorgar el Premio Nobel de la Paz investigan información que indica que las apuestas en línea sobre el ganador de este año se dispararon durante la noche, lo que sugiere una posible filtración.

