El patrimonio del multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, alcanzó brevemente los US$ 500,000 millones, informó la revista Forbes.

La fortuna del propietario de Tesla y SpaceX, de 54 años, creció gracias al aumento de las acciones de su compañía de autos eléctricos, recuperándose de los problemas que le había causado su paso por la política en el gobierno de Donald Trump.

Según una publicación de Forbes el miércoles, su patrimonio tocó US$ 500,100 millones antes de caer a 499,100 millones.

Ubicado detrás de Musk, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, tiene una fortuna estimada en US$ 350,700 millones.

Tesla sorprende al mercado

Tesla Inc. reportó un sorpresivo aumento en las ventas trimestrales de vehículos, en tanto los consumidores en EE.UU. aceleraron las compras de autos eléctricos antes de la expiración de los créditos fiscales federales.

La compañía entregó un récord de 497,099 vehículos a nivel mundial durante el período, un 7.4% más que hace un año. Esto se compara con el promedio de unas 439,600 unidades proyectado por Bloomberg.

Tesla busca reactivar su negocio automotor tras varios trimestres de debilidad por una gama de modelos más vieja, mayor competencia y la eliminación de políticas en EE.UU. que respaldaban al mercado de vehículos eléctricos.

La compañía también enfrentó el rechazo de consumidores hacia el director ejecutivo Elon Musk, quien trabajó estrechamente con el presidente Donald Trump este año.

Tesla Inc. reportó un sorpresivo aumento en las ventas trimestrales de vehículos. Crédito: AFP

Las acciones de Tesla subieron un 33% en septiembre, recuperando las pérdidas registradas a inicios de año con su mejor desempeño mensual de 2025.

¿Promesa cumplida?

El mercado parece haber premiado las promesas de Musk sobre el crecimiento en áreas como vehículos autónomos, inteligencia artificial y robótica, y han preferido ignorar la debilidad de ventas en la primera mitad del año.

Las acciones subían un 2% a las 9:30am en Nueva York.

Las ventas de vehículos eléctricos en EE.UU. recibieron un impulso temporal ante el inminente fin de un crédito fiscal federal de hasta US$ 7,500. La eliminación de ese subsidio a partir del 30 de septiembre también impulsó la demanda de modelos de General Motors Co., Ford Motor Co. y Hyundai Motor Co.

Tesla informará sus resultados el 22 de octubre. El próximo mes, el fabricante de autos celebrará su asamblea general anual, en la que los accionistas votarán un nuevo paquete de compensación para Musk, potencialmente valorado en US$1 billón.

Elaborado con información de AFP y Bloomberg