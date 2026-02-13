(ARCHIVOS) Turistas se paran junto a barreras que bloquean la plaza con la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, mientras el Museo del Louvre está cerrado debido a una huelga en París el 12 de enero de 2026. (Foto de Martin LELIEVRE / AFP)
(ARCHIVOS) Turistas se paran junto a barreras que bloquean la plaza con la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, mientras el Museo del Louvre está cerrado debido a una huelga en París el 12 de enero de 2026. (Foto de Martin LELIEVRE / AFP)
Tras un robo, huelgas y un escándalo por fraude en la venta de entradas, el museo del Louvre de París anunció el viernes que un techo pintado del siglo XIX sufrió daños por una fuga de agua en su ala más visitada.

Según informó el museo, durante la noche fue necesaria la intervención de los bomberos tras la rotura de una tubería en el ala Denon, donde se encuentran algunas de las obras más emblemáticas de la pinacoteca, incluida la Mona Lisa.

No obstante, la sala que alberga la obra maestra de Leonardo Da Vinci no sufrió daños, precisó el museo.

La fuga afectó a la sala 707, que alberga obras de arte italianas de los siglos XV y XVI.

El agua alcanzó un techo pintado por Charles Meynier, que data de 1819. Los bomberos intervinieron de inmediato y la fuga fue contenida poco después de la medianoche”, indicó la dirección del Louvre en un comunicado transmitido a la AFP.

Este nuevo incidente tuvo lugar un día después de que saliera a la luz un , en el que presuntamente están implicados dos empleados del museo y varios guías turísticos.

La pintura en techo de Charles Meynier (en la foto) sufrió dos rasgaduras y desprendimiento de pintura debido a la reciente filtración.
La pintura en techo de Charles Meynier (en la foto) sufrió dos rasgaduras y desprendimiento de pintura debido a la reciente filtración.

El museo más visitado del mundo está en el ojo del huracán desde un espectacular robo de joyas de la Corona valoradas en más de US$ 100 millones en octubre. Un mes más tarde, el establecimiento tuvo que cerrar una galería debido al deterioro del edificio.

Desde mediados de diciembre, el personal del museo convocó múltiples huelgas para exigir mejoras en las condiciones laborales en la pinacoteca, que recibió nueve millones de visitantes el año pasado.

