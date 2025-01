El 20 de enero, primer día de retorno del presidente electo a la Casa Blanca, podría darse la firma de una serie de órdenes ejecutivas, algunas de las cuales tendrían un impacto en las criptomonedas.

Hace unos días, el Washington Post informó que se espera que Trump firme órdenes ejecutivas después de asumir el cargo, abarcando temas como la eliminación del bloqueo bancario a las monedas digitales y la derogación de una política contable que exige que los bancos que poseen estas divisas registren los activos digitales como pasivos.

Cabe recordar que, en su reciente campaña, el republicano adoptó una postura más abierta hacia este mercado, aceptando donaciones en criptoactivos y sugiriendo políticas más favorables para el sector. Una de las propuestas más destacadas es la creación de una “reserva estratégica de bitcoin”, similar a la reserva estratégica de petróleo, con el fin de incorporar esta divisa a la tesorería nacional y posicionarlo como un activo crucial para la estrategia financiera de Estados Unidos.

Efecto Trump

Ricardo Bustamante, subgerente de estudios en Capitaria, señaló que la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha generado un notable impacto en el mercado de criptomonedas. “Su postura favorable hacia los activos digitales y su visión estratégica de incorporarlos en su liderazgo han reforzado la confianza de los inversores”, apuntó.

Desde su victoria sobre Kamala Harris, el bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico, superando los US$ 108,000. Sin embargo, posteriormente experimentó una corrección debido a señales menos alentadoras de la Reserva Federal en torno a posibles alzas de tasas de interés.

“Aunque es probable que el nuevo mandato de Trump impulse el sector cripto, es importante considerar la volatilidad inherente al mercado. Factores externos, como la política monetaria de la Fed, podrían generar fluctuaciones a corto plazo, limitando un avance sostenido”, añadió.

Por su parte, María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT, consideró que el mercado cripto se encuentra en una etapa de alta expectativa debido a los posibles cambios en las políticas económicas y regulatorias que podría impulsar la nueva administración de Trump.

Históricamente, las decisiones de gobiernos que generan incertidumbre en los mercados tradicionales han favorecido el interés en activos alternativos como bitcoin, Ethereum y Solana.

“En el corto plazo, esperamos un aumento en la volatilidad de las criptomonedas, impulsado por especulaciones sobre la dirección de las políticas fiscales y monetarias. Además, si la administración Trump adopta un enfoque más flexible hacia el sector tecnológico y financiero, podría beneficiar la adopción y regulación del ecosistema cripto a nivel global”, refirió.

¿El bitcoin seguirá subiendo?

Ricardo Bustamante mencionó que es probable que la tendencia alcista del Bitcoin se mantenga, impulsada por varios factores. Entre ellos, el lanzamiento de fondos de inversión especializados que atraen flujos adicionales al mercado, el reciente halving que redujo la oferta disponible, y el respaldo público de Donald Trump, que podría acelerar la aceptación institucional de las criptomonedas.

No obstante, “una corrección en el corto plazo no sería inesperada, particularmente si la Reserva Federal adopta una postura monetaria más restrictiva. En términos de niveles clave, una ruptura de un soporte técnico cercano a los US$ 90,000 podría llevar al bitcoin a retroceder hacia los US$ 70,000 - US$ 73,000”, acotó.

“A largo plazo las proyecciones optimistas apuntan a que, bajo un escenario favorable, la criptomoneda podría alcanzar los US$ 200,000, siempre y cuando se alineen factores como un mayor interés institucional y políticas que beneficien su adopción”, manifestó.

María Fernanda Juppet comentó que, con la expectativa de que Trump fortalezca el dólar y priorice políticas proteccionistas, el mercado global podría buscar alternativas para diversificar riesgos.

“Este comportamiento podría sostener una tendencia alcista para Bitcoin, con proyecciones optimistas que sugieren que podría superar los US$ 120,000 o incluso los US$ 150,000 durante el primer semestre del año, dependiendo de cómo evolucionen las políticas económicas y la percepción de los inversionistas”, señaló.

Sin embargo, la experta destaca que el mercado cripto es altamente volátil, y estas cifras pueden ajustarse significativamente en función de los eventos macroeconómicos.

Impacto en Perú

María Fernanda Juppet explicó que Perú, como otros países de América Latina, podría experimentar un impacto indirecto derivado de las políticas “America First” de Trump.

“Si el dólar se fortalece como moneda de reserva global, las economías emergentes podrían enfrentar desafíos relacionados con el costo de la deuda y las transacciones internacionales. Sin embargo, esta misma dinámica podría impulsar el uso de bitcoin y otras criptomonedas en la región, al ofrecer una alternativa para proteger el poder adquisitivo y facilitar transacciones transfronterizas”, señaló.

“En Perú, donde el ecosistema cripto ha crecido significativamente en los últimos años, podríamos ver un aumento en la adopción tanto por parte de personas como a nivel institucional, en un esfuerzo por mitigar los efectos de una posible inestabilidad económica”, agregó.

Por su lado, Ricardo Bustamante dijo que la reelección de Trump podría generar tensiones internacionales, particularmente en el comercio con China y otras economías clave. Esto afectaría los precios de materias primas fundamentales para Perú, dado que muchas de ellas dependen directamente de la dinámica global.

Asimismo, “la probable fortaleza del dólar como resultado de políticas económicas proteccionistas y la prioridad del “America First” podría elevar el costo de las importaciones en Perú. Esto impactaría los precios locales de bienes de uso cotidiano, generando presión inflacionaria en la economía”, sostuvo.

“La apreciación sostenida del dólar también podría repercutir en las economías emergentes, como la peruana, afectando la competitividad de sus exportaciones y complicando el acceso al financiamiento internacional en un entorno de tasas más altas”, concluyó Bustamante .

