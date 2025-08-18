El funcionario, que pidió no ser identificado al discutir detalles que aún no se han hecho públicos, dijo que la fuerza expedicionaria se dirigía al área de operaciones del Comando Sur de Estados Unidos, pero evitó identificar el destino exacto.

El despliegue involucra al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, que incluyen tres buques anfibios.

El grupo listo y la unidad expedicionaria funcionan de manera conjunta como una fuerza de respuesta a crisis, lo que les permite desplazarse entre diferentes comandos combatientes según sea necesario.

CNN fue el primer medio en reportar la decisión. La Marina había anunciado previamente la partida de la unidad desde Norfolk, Virginia, para “un despliegue programado regularmente”. El área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU. abarca Centro y Sudamérica y las aguas circundantes, así como el Caribe.

No hubo información inmediata sobre lo que harán las tropas, pero el New York Times informó anteriormente que Trump había ordenado al Departamento de Defensa preparar opciones para emprender acciones militares contra los cárteles de la droga en América Latina. México ha descartado permitir el despliegue de fuerzas estadounidenses en su territorio.

El USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio clase Wasp de la Armada de Estados Unidos, participa en el ejercicio Trident Juncture 2018 de la OTAN cerca de Trondheim, Noruega, el 29 de octubre de 2018. (Foto de Jonathan NACKSTRAND / AFP)

En los próximos meses, el Comando Sur de EE.UU. contará con recursos adicionales para apoyar las operaciones antinarcóticos de la administración, señaló el funcionario.

El movimiento de las fuerzas hacia la región no significa que no puedan reubicarse en otro lugar como se planeó originalmente, posiblemente para participar en ejercicios, añadió el funcionario.

Típicamente, las fuerzas navales que parten de la Costa Este se dirigen a Europa, ya que Estados Unidos históricamente no ha destinado recursos militares significativos al hemisferio occidental, explicó. Pero el presidente ha intensificado las operaciones militares en la región, incluyendo el envío de destructores lanzamisiles guiados para apoyar operaciones fronterizas.