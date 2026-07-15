Fotografía del 23 de octubre de 2024 de un conjunto de bananos recién cosechados en la Hacienda Celia María, que produce banano orgánico en el cantón (municipio) de Pasaje, de la provincia de El Oro (Ecuador). Con más de 3.500 millones de dólares en exportaciones el pasado año, la industria del banano de Ecuador es uno los principales motores de la economía del país y tiene listo un plan para protegerse contra la ola de criminalidad que azota fuertemente al territorio ecuatoriano y que pone en riesgo su producción bananera. EFE / Mauricio Torres
Fotografía del 23 de octubre de 2024 de un conjunto de bananos recién cosechados en la Hacienda Celia María, que produce banano orgánico en el cantón (municipio) de Pasaje, de la provincia de El Oro (Ecuador). Con más de 3.500 millones de dólares en exportaciones el pasado año, la industria del banano de Ecuador es uno los principales motores de la economía del país y tiene listo un plan para protegerse contra la ola de criminalidad que azota fuertemente al territorio ecuatoriano y que pone en riesgo su producción bananera. EFE / Mauricio Torres
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia EFE
Agencia EFE

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de (Agrocalidad) confirmó un segundo caso de Fusarium Raza 4 (R4T) en una finca bananera ubicada en la provincia de El Oro, fronteriza con , después de la detección del primer brote a finales del año pasado.

El nuevo caso detectado en el país andino, el primer exportador mundial de banano, está en un predio del sector El Quemado, que colinda con la finca La Carolina, del municipio de Santa Rosa, en El Oro, donde se registró el primer brote de esta plaga.

Agrocalidad señaló en un comunicado que la planta con síntomas sospechosos fue identificada durante labores periódicas de vigilancia fitosanitaria que incluyeron monitoreo con drones.

LEA TAMBIÉN: Perú logra acceso del banano a Argentina, su primer mercado en 2026

Tras confirmarse el positivo, se activó el plan de contingencia para contener el brote, delimitar el área afectada y evitar la dispersión del patógeno hacia otras zonas de producción de musáceas.

Las medidas incluyen el aislamiento del área, el refuerzo de la bioseguridad, la toma de muestras y el monitoreo permanente del sector para determinar el alcance de la plaga.

El hongo Fusarium R4T es una de las mayores amenazas fitosanitarias para la producción bananera mundial. (Foto: Captura/Primera Línea)
El hongo Fusarium R4T es una de las mayores amenazas fitosanitarias para la producción bananera mundial. (Foto: Captura/Primera Línea)

El R4T, considerado una de las mayores amenazas fitosanitarias para la producción bananera mundial, puede permanecer en el suelo durante décadas y actualmente está presente en 26 países, lo que dificulta su erradicación una vez que llega a una finca.

Agrocalidad hizo un llamado a los productores, actores del sector agrícola y a la ciudadanía a “cumplir estrictamente las medidas de seguridad”. “La corresponsabilidad es fundamental para prevenir la propagación de esta plaga y salvaguardar uno de los principales productos de exportación del país”, concluyó.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.