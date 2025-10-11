El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que viajará a Israel y Egipto en el marco del acuerdo alcanzado esta semana entre Israel y Hamás, que busca poner fin a dos años de enfrentamientos en la Franja de Gaza.

“Iré a Israel (…) hablaré con el Knesset (Parlamento israelí) y luego también iré a Egipto” , declaró el mandatario durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Aunque no precisó fechas, recordó que el lunes comenzará la liberación de los rehenes, uno de los puntos centrales del pacto firmado el miércoles.

LEA TAMBIÉN: En qué consiste la primera fase del plan de paz de Trump aceptado por Israel y Hamás

El acuerdo, presentado por Trump como un logro diplomático de su administración, incluye la liberación de civiles retenidos por Hamás, la retirada parcial de las tropas israelíes desplegadas en Gaza y la apertura de canales humanitarios para el ingreso de alimentos y medicinas . Estas medidas marcan el inicio de un alto el fuego temporal en la región.

Según el portal estadounidense Axios, el presidente planea participar en una cumbre sobre Gaza que se celebrará en Egipto a comienzos de la próxima semana. En ese encuentro se espera la presencia de líderes del mundo árabe y representantes de varios países europeos.

Fuentes diplomáticas señalaron que la iniciativa también busca establecer mecanismos de supervisión que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, reforzando el papel de Estados Unidos como mediador clave en el proceso de paz en Medio Oriente.

Con información de EFE.