Trump reapareció en la Casa Blanca para anunciar su próximo viaje a Medio Oriente tras el histórico acuerdo con Hamás. Foto: EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL.
Trump reapareció en la Casa Blanca para anunciar su próximo viaje a Medio Oriente tras el histórico acuerdo con Hamás. Foto: EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , anunció este viernes que viajará a Israel y Egipto en el marco del , que busca poner fin a dos años de enfrentamientos en la Franja de Gaza.

“Iré a Israel (…) hablaré con el Knesset (Parlamento israelí) y luego también iré a Egipto”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Aunque no precisó fechas, recordó que el lunes comenzará la liberación de los rehenes, uno de los puntos centrales del pacto firmado el miércoles.

LEA TAMBIÉN: En qué consiste la primera fase del plan de paz de Trump aceptado por Israel y Hamás

El acuerdo, presentado por Trump como un logro diplomático de su administración, incluye la liberación de civiles retenidos por Hamás, la retirada parcial de las tropas israelíes desplegadas en Gaza y la apertura de canales humanitarios para el ingreso de alimentos y medicinas. Estas medidas marcan el inicio de un alto el fuego temporal en la región.

Según el portal estadounidense Axios, el presidente planea participar en una cumbre sobre Gaza que se celebrará en Egipto a comienzos de la próxima semana. En ese encuentro se espera la presencia de líderes del mundo árabe y representantes de varios países europeos.

LEA TAMBIÉN: ¿Ganará Trump el Nobel de la Paz? Noruega se prepara para repercusiones

Fuentes diplomáticas señalaron que la iniciativa también busca establecer mecanismos de supervisión que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, reforzando el papel de Estados Unidos como mediador clave en el proceso de paz en Medio Oriente.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China por su postura comercial “hostil”
Trump, a punto de lograr en Gaza una victoria diplomática con grandes interrogantes
¿Ganará Trump el Nobel de la Paz? Noruega se prepara para repercusiones
Senado de EE.UU. rechaza bloquear los ataques de Trump en el Caribe

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.