Walt Disney Co. presentó resultados del segundo trimestre fiscal que superaron las estimaciones de Wall Street, y elevó sus previsiones para todo el año, citando buenos resultados en sus parques temáticos y la televisión en streaming. Además. el grupo reveló planes de abrir un nuevo parque temático en los Emiratos Árabes Unidos, el séptimo del gigante estadounidense del entretenimiento. Las acciones subieron hasta un 12% en Nueva York.

Las ganancias de todo el año fiscal 2025, excluyendo ciertos ítems, crecerán 16% hasta alcanzar US$ 5.75 por acción, informó Disney el miércoles en un comunicado, casi el doble de su previsión anterior. Los analistas esperaban US$ 5.44 por acción.

Mientras muchas grandes compañías han retirado sus proyecciones para 2025 ante la incertidumbre provocada por los aranceles impuestos de Trump a productos importados, Disney se beneficia de un crecimiento más fuerte de lo previsto tanto en sus parques como en su negocio de streaming. Esto le permitió mejorar sus estimaciones.

“Seguimos siendo optimistas sobre la dirección de la empresa y nuestras perspectivas para el resto del año fiscal”, declaró el consejero delegado Bob Iger en el comunicado. Aun así, la empresa señaló que “seguirá vigilando la evolución macroeconómica” y reconoció que “sigue habiendo incertidumbre”.

Excluyendo algunos elementos, los beneficios del segundo trimestre crecieron 20%, hasta US$ 1.45 por acción, superando la media estimada por analistas de US$ 1.20, según datos de Bloomberg. Los ingresos del periodo finalizado el 29 de marzo también superaron las expectativas, con un aumento de 7%, hasta US$ 23,600 millones.

La división de experiencias de Disney, que incluye sus resorts y cruceros, se vio impulsada por un mayor número de visitantes en los parques de California y Florida, ventas sólidas de paquetes vacacionales y más reservas tras el lanzamiento del barco Disney Treasure en diciembre.

El gasto por visitante también aumentó. La fortaleza en EE.UU. compensó la debilidad en los parques de Shanghái y Hong Kong, donde la asistencia fue menor y los costos subieron, reduciendo los ingresos operativos internacionales.

Primer parque temático en Medio Oriente

Disney también anunció este miércoles sus planes para abrir su primer parque temático en Medio Oriente, en el emirato de Abu Dabi. Será la primera ubicación completamente nueva desde la inauguración del parque de Shanghái en 2016. La empresa, con sede en Burbank, California, ya había trazado un plan a diez años para expandir su división de parques, su unidad más rentable.

El resort, cuya fecha de apertura todavía no fue divulgada, será construido en la isla Yas de Abu Dabi junto con la empresa local Miral.

Con el nuevo parque, Disney espera atraer turistas de “Medio Oriente, África, India, Europa y más allá”, detalló el gigante del entretenimiento en un comunicado.

El anuncio ocurre poco antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, prevista para la próxima semana.

“Disneyland Abu Dabi será auténticamente Disney y distintivamente emiratí“, afirmó en el comunicado el director general de Disney, Robert Iger, quien prometió “un oasis de extraordinario entretenimiento Disney en esta encrucijada del mundo”.

El nuevo resort combinará las “historias y personajes icónicos de Disney con la cultura vibrante, la impresionante costa y la arquitectura imponente de Abu Dabi“, según la empresa.

El de Abu Dabi será el séptimo parque temático de Disney, que abrió el primero en California en 1955.

Los demás se encuentran en Florida, Tokio, París, Hong Kong y Shanghái.

Iger afirmó que eligieron la nueva ubicación porque para millones de clientes el viaje a los otros lugares resulta “bastante largo y costoso”.

Y destacó el éxito de otras atracciones que ya existen en Abu Dabi, como el Museo del Louvre y el Guggenheim diseñado por Frank Gehry, actualmente en construcción.

El elenco de Disney participa en un desfile durante la ceremonia del centenario de Walt Disney Company, celebrada en Disneyland París, en Marne-la-Vallée, al este de París, el 16 de octubre de 2023. (Foto de Ian LANGSDON / AFP)

El grupo Miral opera varios hoteles, resorts y parques de atracciones en Abu Dabi, entre ellos Warner Brothers World, Ferrari World y Sea World.

El presidente de Disney Experiences, Josh D’Amaro, dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter que el nuevo complejo será el destino más “moderno” y “tecnológicamente avanzado” de la compañía.

Y reveló que, en una configuración inusual para Disney, el parque sería financiado, construido y, en última instancia, operado por el grupo Miral. “Con supervisión, por supuesto, de nuestra parte”, afirmó.

“Pero estamos muy seguros en esta parte del mundo, con este socio, de que este es el arreglo comercial apropiado”, agregó.

Resultados positivos de Disney

Disney reportó este miércoles resultados superiores a lo esperado en el primer trimestre, impulsados por un aumento de los suscriptores y una mayor rentabilidad en su servicio de streaming.

La empresa informó que sus ventas generales aumentaron 7%, a US$ 23,600 millones entre enero y marzo, y que los suscriptores a su plataforma Disney+ llegaron a 126 millones (+1.4 millones de nuevos abonados desde el trimestre anterior).

El crecimiento de suscriptores se produjo cuando los analistas anticipaban una disminución en el período.

El segmento de Experiencias, que incluye parques temáticos y productos de consumo, registró un aumento de ingresos, a US$ 8,900 millones. Los ingresos operativos de Parques y Experiencias Nacionales crecieron un 13%, alcanzando los 1,800 millones.