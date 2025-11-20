Monedas de oro, un cañón y una taza de porcelana. El gobierno de Colombia dio a conocer el jueves los primeros objetos recuperados del emblemático galeón español San José, hundido en el siglo XVIII en el Caribe con un tesoro invaluable.

Tras el histórico hallazgo en 2015 y entre pugnas internacionales sobre la propiedad de las reliquias, la autoridad arqueológica mostró las primeras cinco piezas extraídas de la embarcación: un cañón, una taza de porcelana con algunos fragmentos de este material y tres monedas de oro y bronce.

El tesoro, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares, está allí desde junio de 1708, cuando el barco de vela fue emboscado y derribado por un escuadrón inglés.

Fotografía distribuida por la Dirección General de Asuntos Marítimos (DIMAR) de Colombia el 19 de noviembre de 2025, que muestra monedas de oro recuperadas del galeón español San José, hundido frente a las costas de Cartagena, en el Caribe colombiano. Monedas de oro, un cañón y una copa de porcelana figuran entre los primeros objetos recuperados del galeón, que se hundió en el siglo XVIII en el Caribe con un tesoro invaluable, revelado por el gobierno colombiano el jueves. (Foto distribuida por la Dirección General de Asuntos Marítimos (DIMAR) de Colombia / AFP)

Se trata de una “recolección superficial” de piezas con el objetivo de “comprender mejor los comportamientos que los materiales podrían tener una vez se expusieran al oxígeno”, dijo Alhena Caicedo , directora del estatal Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Con robots teledirigidos y equipos de grabación de alta tecnología los científicos llegaron a casi mil metros de profundidad para evaluar con precisión los rincones del barco y el estado de los restos.

Imágenes compartidas por el ICANH muestran a los científicos usar un brazo mecánico operado a control remoto y otras técnicas milimétricas para analizar el tesoro mientras otros aplauden.

Los investigadores también recuperaron muestras de los sedimentos acumulados con el paso de los años en el galeón, que zarpó desde Panamá repleto de joyas, piedras y metales preciosos.

Fotografía distribuida por la Presidencia de Colombia el 19 de noviembre de 2025, que muestra una taza de porcelana recuperada del galeón español San José, hundido frente a las costas de Cartagena, en el Caribe colombiano. Monedas de oro, un cañón y una taza de porcelana figuran entre los primeros objetos recuperados del galeón San José, que se hundió en el siglo XVIII en el Caribe con un tesoro invaluable, presentado por el gobierno colombiano el jueves. (Foto distribuida por la Presidencia de Colombia / AFP)

Los materiales serán analizados para “comprender mucho mejor las causas del hundimiento” del barco y otras hipótesis sobre las rutas de extracción de recursos, manufactura y comercio en esa época, dijo Caicedo.

Desde que fue hallado, el galeón ha sido objeto de disputas diplomáticas. España reclamaba el cargamento con base en una convención de la Unesco de la que no forma parte Colombia.

También indígenas bolivianos del pueblo Qhara Qhara aseguraban que las riquezas fueron sacadas de su tierra.

El gobierno del mandatario izquierdista Gustavo Petro defiende sacar el pecio del océano con recursos propios para aportar a la ciencia y la cultura, al margen de controversias sobre el reparto de la riqueza.