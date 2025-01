El banco central fijó el miércoles una tasa de referencia diaria superior a las estimaciones de los analistas. De hecho, fue la mayor brecha en comparación con las previsiones desde abril y ocurre luego que esta semana, en mercados offshore, el tipo de cambio se acercara a un mínimo histórico.

Los bancos estatales siguieron reduciendo sus préstamos en yuanes en Hong Kong, lo que hizo más costoso para los inversores crear posiciones cortas, según operadores.

LEA TAMBIÉN: China promete política monetaria flexible por primera vez desde 2011 con más apoyo fiscal

Estas medidas sugieren que China aún no está dispuesta a abandonar su férreo control sobre la divisa, a pesar de la presión que ejercen la enorme diferencia de tasas de interés con Estados Unidos, las amenazas de aranceles y la débil economía local. Pekín teme una salida desordenada de capitales que pueda provocar una venta masiva de activos en yuanes y descarrilar una recuperación.

Sin embargo, esta estrategia tiene costos, ya que abre la posibilidad de que se produzcan fallas en las transacciones o escasez de liquidez cuanto más se acerque el yuan a su límite permitido. Además, el apuntalamiento de la moneda ha hecho que alcance máximos de dos años frente a una cesta de pares, lo que puede perjudicar a los exportadores chinos.

Aumenta el apoyo de China al yuan mediante fijación diaria de tipos.

“Está claro que las autoridades no están dispuestas a que la especulación unilateral se convierta en una bola de nieve”, dijo Fiona Lim, estratega de Malayan Banking Bhd. en Singapur. Pero “no me sorprendería que el Banco Popular de China cediera un poco más en la fijación si las amenazas de aranceles se convierten en una realidad que podría socavar el crecimiento”.

El miércoles, el Banco Popular de China determinó un fix en 7.1887 por dólar, 1,528 pips más fuerte que la estimación media en una encuesta de Bloomberg entre operadores y analistas. Fue la mayor diferencia desde abril y los observadores del mercado la interpretan como un esfuerzo de las autoridades por orientar la divisa en una dirección determinada.

La tasa diaria limita los movimientos del yuan al 2% a cada lado y es la herramienta favorita de China a la hora de orientar las expectativas.

Aun así, los operadores siguieron presionando al yuan a la baja en el mercado al contado, y la divisa se desvió un 1.99% del fixing. La última vez que el yuan se acercó tanto al extremo débil de la banda de fluctuación se produjeron una serie de alteraciones en el mercado de derivados.

El yuan se acerca al extremo débil de la banda de cotización.

Mínimos desde setiembre

El yuan se sitúa esta semana en mínimos desde setiembre de 2024 ante el temor al impacto de los aranceles adicionales que ha prometido el presidente electo estadounidense, Donald Trump, quien regresará a la Casa Blanca en menos de dos semanas.

Concretamente, el tipo de cambio ‘offshore’, el negociado en mercados internacionales como Hong Kong, se situaba en unas 7.3462 unidades por dólar hacia las 15.00 hora local (07.00 GMT), lo que supone que ha perdido un 5.12% desde el 26 de setiembre, cuando batió su mejor marca en unos 16 meses ante el optimismo entonces reinante por los anuncios de estímulos en China.

LEA TAMBIÉN: Anuncio de aranceles de Trump eleva volatilidad implícita de peso mexicano

Este lunes, la divisa china llegó a tocar las 7.36 unidades por dólar, quedándose muy cerca de superar el fondo que tocó en setiembre de 2023; de haberlo hecho, habría sido su nivel más bajo frente a la moneda estadounidense desde finales de 2007.

Por su parte, el tipo de cambio ‘onshore’, el negociado en los mercados nacionales, se situaba a la mencionada hora en unos 7.331 yuanes por dólar, lo que supone un descenso del 4.38% desde finales de setiembre de 2024 y lo pone muy cerca de su último pozo, de unos 7.3442 enteros a principios de setiembre de 2023.

Billetes nuevos de 50 yuanes. (Foto de AFP)

Al igual que en el caso de la ‘offshore’, el cambio ‘onshore’ marcaría su peor registro frente al dólar desde finales de 2007 si supera esa mencionada cifra.

El Banco Popular de China (BPC, banco central) elevó hoy en un 0.01%, desde los 7.1879 a los 7.1887 yuanes por dólar, el tipo de cambio oficial que fija cada jornada, clave para la cotización de la tasa ‘onshore’, la cual solo puede desviarse en un rango máximo diario del 2%, tanto al revalorizarse como al devaluarse.

Desde mediados de 2024 hasta finales de setiembre, el valor del yuan había dibujado una tendencia ascendente ante las expectativas de rebajas de tipos en Estados Unidos y de una ampliación significativa de las medidas de apoyo a la economía china ante una recuperación menos brillante de lo esperado tras los años del ‘cero covid’.

LEA TAMBIÉN: Ahora Xi Jinping está mejor preparado para Trump pese a riesgo de aranceles

No obstante, la curva se ha invertido ante la decepción de los inversores con las medidas anunciadas al respecto por Pekín y la victoria electoral en Estados Unidos del republicano Trump, quien comenzó la guerra comercial contra China en 2018 durante su primer mandato (2017-2021) y ha prometido nuevos aranceles a las importaciones desde el país asiático.

Si bien la consultora Capital Economics cifró únicamente en un 1.1% del producto bruto interno (PBI) chino el posible impacto de aranceles estadounidenses de un 60%, también indicó que Pekín permitirá una depreciación del yuan para amortiguar ese impacto, lo que limitaría el impacto de esas tasas a un 0.7% del PBI y a un 0.5% en caso de que no se ataje el trasbordo de mercancías a través de terceros destinos.

Por su parte, Oxford Economics cree que China permitiría una depreciación de entre un 20% y un 25% en caso de que Trump cumpliese con su promesa de elevar los aranceles al 60%, aunque ve más realista que las tasas se eleven de la media actual del 17% hasta un 30%, lo que se traduciría en una pérdida de valor de entre un 6% y un 8% para la divisa china.

Con información de Bloomberg y EFE