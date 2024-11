El financiamiento chino en proyectos de infraestructura en Perú es real. La visita del gobierno peruano a Pekín ha sido una oportunidad para que pueda presentar ante inversores chinos, una cartera de ocho proyectos ferroviarios valorizados en US$ 31,000 millones.

En su momento, el ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, indicó que los proyectos se ejecutarán bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G). Asimismo, aclaró que dichos proyectos no necesitarán deuda externa porque serán pasivos contingentes. Entonces, ¿cómo se va a financiar? Según lo que investigó este diario se trata de un project finance (deuda de proyecto), un modelo que permite que proyectos grandes sean financiados a través de los ingresos que generarán en el futuro.

“El Estado no se endeudará. No es deuda pública, es un pasivo contingente asociado a compromisos anuales de pago. Los US$ 31,000 millones no serían deuda externa, sino de los proyectos”, dijo Pérez Reyes.

También, el ministro anunció a mediados de este año, un plan para promover la adquisición de autos y buses eléctricos y viene solicitando financiamiento al gobierno chino. “China es hoy el principal productor de vehículos eléctricos en el mundo, entonces la idea es apuntar a conseguir este fondo de financiamiento”, añadió.

China, un gran inversor y también un gran prestamista

Carlos Aquino, economista y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM), afirmó que China es el único país que otorga financiamiento a bajo costo.

En Latinoamérica, el gigante asiático ha concedido préstamos, principalmente a Venezuela y en menor medida a Argentina y Ecuador. Según un artículo de The Economist, entre 2005 y 2021, los bancos estatales chinos prestaron US$139,000 millones a gobiernos latinoamericanos, pero el avance chino no se ha quedado allí; en Brasil, el yuan ha superado al euro y se convirtió en la segunda moneda extranjera más importante en las bóvedas del banco central de nuestro vecino.

Al respecto, Daniel Méndez, sinólogo español, indicó a este medio que China ha prestado más dinero a América Latina que el conjunto de los créditos concedidos por el BID o el Banco Mundial . Dicho dinero ha sido utilizado para potenciar la construcción de obras por empresas chinas.

Entonces, ¿Perú está próximo a recibir financiamiento chino? Para el economista Aquino, el país no necesita préstamos de China porque somos “abiertos” a recibir inversión. “Una forma de que un país pueda desarrollarse es a través de inversión extranjera o préstamos. En el caso de Perú, es una economía relativamente estable en comparación a otros países como Venezuela, que no recibe inversión foránea y debe optar por endeudarse”, explicó.

Asimismo, agregó que el riesgo de prestarse es generar deuda, pero en la inversión eso no ocurre. Por ejemplo, Cosco Shipping ha invertido en el puerto de Chancay a su cuenta y riesgo. Es decir, si fracasa al Perú no le cuesta nada.

Proyectos a través de consorcios peruanos chinos

Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico (CECAP) de la Universidad del Pacífico (UP), aclaró que los proyectos chinos en Perú son de capitales privados y el Estado no se está endeudando . “La mala decisión sería empezar a pedir a cualquier país, incluido China , financiar proyectos sin respaldo de un modelo de negocio. No estamos en un país donde se replica la trampa de la deuda como en Sri Lanka” , explicó a Gestión.

Sin embargo, aclaró que el financiamiento tiene una cuota de riesgo, por lo que en Asia se trabaja con un modelo de asociación de empresas para ejecutar proyectos de infraestructura. “Los proyectos que se han realizado en Asia fueron a través de consorcios malasios chinos o indochinos, este último realizó el tren rápido de Whoosh en Indonesia”, afirmó el experto contando su experiencia en un viaje de estudio a los puertos de Malasia, Tailandia y China.

En agosto de este año, Yao Ming, consejero económico y comercial de la Embajada de la República Popular China en Perú, dijo a Gestión que las compañías chinas buscarán hacer proyectos junto a firmas peruanas, por lo que podría llevarlos a consorciarse. Por ahora, el puerto de Chancay es propiedad de un consorcio peruano chino: Volcan y Cosco Shipping.

El gobierno peruano ha decidido que los proyectos grandes se ejecuten a través del G2G, ya que otorga más transparencia en el proceso y optimiza tiempos y costos. De hecho, ya el embajador chino en Perú, Song Yang, mostró su interés en ello y la posibilidad de construir no solo ferrocarriles. sino carreteras, puentes, escuelas, etc.

El economista Aquino dijo que el gobierno peruano es “pésimo” en ejecutar una licitación porque tarda varios años en realizar una construcción de una obra. Por ello, optan por el esquema de construcción de obras de G2G. “China no trabajaba con ese esquema, pero con Perú ha acordado hacer obras de G2G”, explicó.

Sin embargo, otros funcionarios no creen que este mecanismo sea la solución de nuestros problemas. En su columna de opinión, Leonie Roca, presidenta de Afin, le preocupa los anuncios “infinitos” de G2G que hace el gobierno, por lo que considera que estos convenios tienen como fin construir infraestructura pero no atienden realmente la operación ni el mantenimiento del mismo.

Lo que no debe suceder en Perú: Caso Sri Lanka y Ferroviarias en Argentina

Austin Strange, especialista en política exterior china de la Universidad de Hong Kong dijo a CNN en 2023, que China gasta miles de millones en financiar proyectos de infraestructuras como puertos y carreteras en países de todo el mundo. Y es que el gigante asiático se esfuerza por aumentar su influencia económica y política en la escena mundial, sin embargo, algunos críticos lo acusan de ejercer presión a países pequeños otorgándoles préstamos que no pueden devolver como el caso de Sri Lanka.

En 2007, Sri Lanka tomó préstamos chinos para construir el puerto de Hambantota. Al no poder pagar la deuda , el país cedió el control del puerto a una empresa china por un contrato de 99 años. Un analista político de ese país explicó a una cadena internacional que los chinos dan un préstamo y la gran parte de ese dinero retorna a sus “propios bolsillos”.

“Es como si el banco me diera un préstamo y dijera, de acuerdo, aquí tienes el dinero, con él podrás construir tu casa. Pero tienes que comprarme a mí todos los ladrillos y tienes que darle trabajo a mis obreros, así es como funciona y además pagamos un interés del 12%, no es un trato justo ”, detalló.

Por su parte, Daniel Méndez comentó que muchas veces las empresas chinas negocian contratos de infraestructura con otros países recurriendo a la financiación de sus bancos. “El sector financiero está en su totalidad en manos públicas en China. Hay dos grandes bancos que están pensados para financiar este tipo de proyectos en el exterior”, contó el experto a Gestión, que vivió siete años en Pekín y autor de “136: el plan de China en América Latina”

Por ejemplo, explicó que en el caso de Argentina se realizó una reforma en su línea ferroviaria y recurrió a una empresa china para acceder a material rodante y el dinero era otorgado por un banco chino. “Es decir, te presta dinero, siempre y cuando se destinen a la adquisición de materiales fabricados por empresas chinas”, señaló Méndez, que en los medios argentinos advierten como la “trampa de los préstamos chinos”.

En ese sentido, consideró que existe un riesgo en el financiamiento de proyectos de infraestructura , principalmente en países con falta de liquidez o inversión, en el cual el que gana es una de las partes.

