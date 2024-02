En el 2023 la inversión en infraestructura de transporte creció 30% tras alcanzar los US$ 723 millones, según datos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), y para este año el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank espera un crecimiento de alrededor de 11%.

Para el 2024 se proyecta que la inversión en infraestructura ascienda a cerca de US$ 800 millones, impulsada principalmente por cinco grandes proyectos , como la Línea 2 del Metro de Lima, que hasta el 2023 alcanzó un avance del 53%.

Sin embargo, el reporte señala que el avance que se espera en el monto de la inversión en infraestructura de transporte en 2024 aún estaría por debajo de lo invertido en el año 2016 (US$ 880 millones), que es el monto anual más alto alcanzado en la historia.





Proyectos que impulsarán la inversión en infraestructura

Solo en el caso de la Línea 2 del Metro de Lima , se espera que la inversión anual ronde los US$ 400 millones , monto que podría ser mayor debido a que ya están operativas las dos tuneladoras asignadas al proyecto, por lo que la concesionaria ya está avanzando con la construcción de nuevas estaciones de la etapa 1B y la etapa 2.

El avance de las obras de la Línea 2, que implicarán un mayor avance de la inversión, dependerá de la entrega total de terrenos libres de interferencias. De las 82 áreas a ser entregadas, ya se han entregado 70.

Otras inversiones importantes para la infraestructura de transporte este año son las del segmento portuario. Por ejemplo, este año el proyecto Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao podría superar la inversión registrada en el 2023, pues se planea invertir alrededor de US$ 95 millones en la etapa 3A y aproximadamente US$ 328 millones en la etapa 3B.

Según indican, la etapa 3A se estaría desarrollando en los próximos meses en un plazo de 36 meses, incluyendo mejoras en el acceso y salida de la carga general, la construcción de silos de almacenamiento y la adquisición de equipos para el manejo de granos.

En el caso del proyecto Muelle Sur del puerto del Callao , que en 2023 tuvo un avance del 81% del total del monto de inversión comprometida, se espera que las obras de ampliación concluyan para mediados del segundo trimestre del 2024.

A estos proyectos se sumarían las inversiones en infraestructura fuera del ámbito de supervisión de Ositran, como el puerto de Chancay y la etapa III de Chavimochic.

El puerto de Chancay, a cargo de la empresa china Cosco Shipping Ports, se espera que tenga la primera etapa concluida a fines del 2024, manejando 1 millón de contenedores al año y cerca de 6 millones de toneladas de carga.

Mientras que de la etapa III de Chavimochic se proyecta que las obras inicien en el segundo trimestre del 2024, con un periodo de ejecución de 3 años. Por el monto se estima que la inversión para completar la tercera etapa del proyecto sumaría alrededor del US$ 750 millones en ese periodo.

Además, para este año Proinversión busca adjudicar alrededor de US$ 4,200 millones en nuevos proyectos de transporte, entre ellos el Anillo Vial Periférico (US$2,380 millones), Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona (US$ 405 millones), Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 914 millones), el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 340 millones) y el proyecto Terminal Portuario de Chimbote (US$ 172 millones).