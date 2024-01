La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció una mayor meta de adjudicaciones para este 2024, proyectando un récord de 40 proyectos en Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

“La meta es ambiciosa, pero alcanzable. Se va a requerir un trabajo conjunto con los Stakeholders del Estado (ministerios y reguladores) y con claro sentido de urgencia”, dijo el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi.

El organismo estima que el monto de adjudicación para los 40 proyectos en el 2024 sería de hasta unos US$ 8,005 millones.

Entre los proyectos pendientes para este nuevo año están el Parque Industrial de Ancón, por un monto de US$ 762 millones; el Ferrocarril Huancayo - Huancavelica, con una inversión de US$ 340 millones; el Terminal Portuario San Juan de Marcona, con un monto estimado de US$ 405 millones; y el Anillo Vial Periférico por US$ 2,380 millones.

Salardi indica que se augura un buen año de adjudicaciones pues en el 2023 se avanzó en diversos hitos de los procesos de proyectos en cartera.

Además, en los casos del megaproyecto Anillo Vial Periférico y el proyecto Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona la agencia indica que si no se presentan terceros interesados en el plazo en curso, se podrían adjudicar a los proponentes directamente en el primer trimestre del 2024.

Proinversión adjudicaría cifra récord de proyectos en el 2024

¿Cuánto se avanzó en el 2023?

ProInversión señala que durante el último año adjudicó 14 proyectos por US$ 2,300 millones, el monto más alto de los últimos cinco años. Según indican, el monto adjudicado llegó a ser 24 veces mayor a lo que alcanzó en el 2022 e incluso es el triple de la cifra adjudicada entre el 2019 y 2022.

“Hemos marcado un punto de inflexión en materia de adjudicación; fue un año en el que hemos buscado recuperar la confianza de los inversionistas tanto internamente como fuera del país”, comentó Salardi.

Los proyectos estuvieron vinculados a sectores clave como energía, telecomunicaciones y salud, A continuación los proyectos adjudicados:

- Línea de Transmisión Eléctrica Ica - Poroma y Línea de Transmisión Jaén - Cáclic (US$ 132 millones).

- Las Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.3 GHz para internet y telefonía móvil 4G (US$ 640 millones).

- Los Hospitales Especializados de ESSALUD en las ciudades de Piura y Chimbote (US$ 323 millones).

- La línea de transmisión 500 kV y Subestación Piura Nueva-Frontera (US$ 223 millones).

- Enlace 220 kV Belaunde Terry – Tarapoto Norte, Enlace 500 kV San José – Yarabamba y Enlace ITC 220 kV Piura Nueva – Colán (142 millones).

- ITC Subestación Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento y Subestación Piura Este (US$ 39 millones).

- Enlace 500 kV Huánuco – Tocache – Celendín – Trujillo y Enlace 500 kV Celendín – Piura (US$ 833 millones).