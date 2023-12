Después de más de 10 años en cartera con múltiples idas y vueltas, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declararon de interés el proyecto Anillo Vial Periférico, que conectará 12 distritos de Lima.

Según la normativa, los interesados tendrán 90 días para manifestar interés, presentar una carta fianza y credenciales ante Proinversión.

En caso no suceda, se adjudicará directamente al autor de la iniciativa privada (Ferrovial Construction). De lo contrario, habrá un concurso entre todos los interesados usando como factor de competencia la menor remuneración por inversión (RPI).

En esa línea, se proyecta que la adjudicación del proyecto Anillo Vial Periférico será en el 2024.

Entre sus principales características de esta declaratoria, se le califica bajo la modalidad de una Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada, aunque los ingresos provienen de una combinación de cofinanciamiento directo del Estado y de la recaudación de peaje.

Se estima que la inversión total referencial asciende a US$ 3,396 millones, con un costo construcción de US$ 2,300 millones. Otros gastos en US$ 301 millones.

En tanto, para la liberación de predios e interferencias se requerirá US$ 793 millones (se necesita la adquisición de 2,600 predios, según MTC).

Cofinanciamiento

De acuerdo a lo establecido en la declaratoria de interés, habrá un cofinanciamiento del Estado vía remuneraciones por inversión (RPI) de US$ 318 millones por 15 años, con reconocimiento de Certificado de Avance de Obras (CAO)

Se detalla que el resto de la inversión y los costos de operación y mantenimiento se recupera con el cobro del peaje.

La concesión implica que el socio privado financiará el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la autopista de 35 km, que unirá el Óvalo 200 millas (Callao) con la Av. Circunvalación, en San Luis, recorriendo 12 distritos.

Por su alcance, además del Callao, cruzará los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, Ate Vitarte, La Molina y San Luis.

Buena señal para el Perú

Al respecto Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, señaló que es una muy buena señal para el Perú que por fin se declare de interés el Anillo Vial Periférico.

“Esta fue la primera iniciativa privada que se presentó, es muy bueno para la ciudad y el país que avance después de tanto tiempo. Una lección que nos deja es que proyectos como este no pueden demorarse tanto”, sostuvo a Gestión.

El experto en infraestructura explicó que el siguiente proceso es que se abre una ventana de 90 días para que terceros interesados se presenten y se realice un concurso.

De no presentarse, se adjudica directamente al proponente. “En ese caso, probablemente entre mayo y junio se debería tener firmado el contrato de concesión del Anillo Vial Periférico”, añadió.

Cárdenas comentó que lo clave es resolver las expropiaciones interferencias para que el proyecto pueda ser ejecutado lo más rápido posible.