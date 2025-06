El Ministerio chino de Exteriores recalcó este jueves que el país “siempre cumple sus compromisos” y pidió a EE.UU. que haga lo propio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que ambas potencias alcanzaron un acuerdo comercial que incluye aranceles del 55% a los productos chinos.

«El encuentro se celebró bajo la guía estratégica de los dos jefes de Estado. Se alcanzó un consenso de principios sobre la aplicación de los entendimientos logrados durante la llamada del 5 de junio y sobre un marco de medidas para consolidar los resultados de las conversaciones en Ginebra», afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian.

55% de aranceles de EE.UU. sobre bienes chinos

«China ha honrado siempre sus compromisos. Una vez alcanzado un consenso, ambas partes deben cumplirlo, añadió Lin, sin confirmar directamente el porcentaje de aranceles mencionado por Trump ni otros detalles revelados por el mandatario en su red Truth Social.

Trump aseguró el miércoles que el pacto, aún pendiente de aprobación final, prevé un 55% de aranceles estadounidenses sobre bienes chinos y un 10% por parte de China, además del suministro asegurado de tierras raras a EE.UU. y la concesión de visados a estudiantes chinos.

Pese al anuncio, Pekín no ha confirmado los términos. La prensa oficial china se mostró “prudentemente optimista”, mientras que expertos señalaron que el pacto evita una crisis inmediata pero no garantiza que las tensiones no resurjan, dada la persistente falta de confianza mutua.

Las negociaciones de Londres fueron convocadas tras una llamada entre Trump y Xi. Anteriormente, en Ginebra, ambas potencias alcanzaron un pacto temporal de 90 días por el cual China reduciría del 125% al 10% los aranceles sobre productos estadounidenses mientras que EE.UU. haría lo propio del 145% al 30% para los bienes chinos.

Las bolsas europeas abren a la baja

Las bolsas europeas han abierto la sesión de este jueves a la baja al desconocerse los detalles concretos del acuerdo preliminar en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.

En la apertura de sesión, con el euro apreciándose un 0.26% frente al dólar y cambiándose por encima de 1.15 unidades, la bolsa que más cae es la de Fráncfort, el 0.81%; seguida de Milán, con el 0.54%; Madrid, con el 0.51%; París, con el 0.42%; y Londres, con el 0.04%.

Londres registra este mínimo descenso tras conocerse que el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido sufrió una contracción del 0.3% el pasado abril, debido sobre todo a la caída del sector industrial.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se deja el 0.71%.