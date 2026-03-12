Sus proyectos combinan elementos constructivos antiguos con materiales de la era espacial. Los diseños de Radić celebran el contraste entre transparencia y materialidad, con estructuras que incorporan componentes inflables junto a la piedra.

Radić alcanzó notoriedad mundial con su propuesta para el Pabellón de la Serpentine Gallery en 2014. Se trataba de una luminosa cáscara de fibra de vidrio que parecía flotar sobre el césped de Kensington Gardens, en Londres, sostenida por rocas de apariencia neolítica. Aunque este proyecto de inspiración pagana pudo haberlo encaminado hacia una práctica con oficinas en varios continentes, el arquitecto optó por mantener su estudio pequeño. Prefirió centrarse en encargos selectos que le permitieran mayor libertad artística.

Sus primeras obras rozan el arte de instalación. En 2010, Radić diseñó una vivienda angular de cedro negro, Casa para el poema del ángulo recto, un homenaje a Le Corbusier y un proyecto para su esposa, la escultora Marcela Correa. Dos años después creó una casa con una envolvente transparente, un tema al que regresaría una y otra vez, incluso en una cúpula sobre azotea para un desfile del diseñador de moda Alexander McQueen, un colaborador frecuente, en 2021.

Reafirmando su compromiso con el formalismo, Radić, de ascendencia croata y británica, fundó en 2017 la Fundación de Arquitectura Frágil, un taller dentro de su estudio en Santiago para promover la experimentación en arquitectura, entendida en un sentido amplio. Los seminarios, conferencias y exposiciones de la fundación abarcan temas tan diversos como la escultura de Gordon Matta-Clark y el diseño utópico en América Latina.

Algunos de los hitos culturales más importantes de Chile llevan la firma de Radić. Para el Teatro Regional del Biobío, en la ciudad de Concepción, el arquitecto creó una impactante estructura esquelética de acero envuelta en una membrana transparente que filtra la luz durante el día y convierte el edificio en una linterna junto al río Biobío por la noche.

Para NAVE, Centro de Creación y Residencia, un espacio de artes escénicas en Santiago, Radić transformó un edificio vaciado por un incendio y el terremoto de 2010, restaurando minuciosamente su fachada tradicional y añadiendo una cubierta superior similar a una carpa de circo.

En los círculos arquitectónicos, Radić era considerado desde hace tiempo un seguro ganador del premio, mencionado junto a figuras como Steven Holl o Kengo Kuma, profesionales de gran visibilidad que han construido estudios en torno a estilos muy personales. El galardón ha sido criticado en el pasado por reconocer a líderes visionarios cuando el trabajo suele ser producto de equipos completos.

Entre los recientes ganadores del Pritzker se encuentran, arquitectos franceses que adaptan y reutilizan torres de vivienda social en los suburbios de París y más allá, y Francis Kéré, diseñador radicado en Burkina Faso que se convirtió en el primer arquitecto africano en obtener el premio.

El anuncio se retrasó durante semanas después de que detalles surgidos en documentos judiciales en 2024 sobre la relación de Thomas Pritzker con Jeffrey Epstein volvieran a generar polémica este año, lo que llevó a Pritzker a retirarse el mes pasado como presidente ejecutivo de Hyatt Hotels Corp.

Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, declaró en una deposición en 2016 que mantuvo relaciones sexuales con el magnate hotelero mientras era traficada por Epstein y Ghislaine Maxwell. Registros publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. muestran que la familia Pritzker buscó la asistencia de Epstein a la ceremonia del premio de arquitectura en 2017.

Thomas Pritzker sigue siendo director de la Fundación Pritzker, pero no tiene ningún papel formal en la administración del premio, según Eunice Kim, portavoz del galardón. Aunque normalmente pronuncia un discurso en la ceremonia de los ganadores, que reciben US$ 100,000 y una medalla de bronce, este año no lo hará.