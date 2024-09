En una señal de optimismo para Milei, los depósitos en dólares han aumentado un 40%, hasta US$ 19,800 millones, desde que asumió el cargo el 10 de diciembre, lo que marca el nivel más alto desde fines de 2019, según datos del banco central. Si bien los argentinos cobran en pesos, las cuentas de ahorro en los bancos a menudo están denominadas en la moneda estadounidense.

El ingreso de dólares al sistema financiero es un hecho muy positivo para un país que a lo largo de los años ha sufrido crisis cambiarias debido a la falta de reservas extranjeras en el sistema financiero. También acerca a Milei a una de sus principales promesas de campaña: dolarizar la economía, una realidad que todavía parece lejana en la segunda economía de Sudamérica.

“El blanqueo acelerará la convivencia de monedas”, indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante un pódcast transmitido en vivo el 30 de agosto. “Esto no se hizo con fines de recaudación de impuestos”.

Los depósitos han aumentado US$ 5,700 millones desde que Milei asumió el cargo, de los cuales unos US$ 1,400 millones ingresaron apenas entró en vigor el programa de blanqueo de capitales del gobierno el 17 de julio. Los bancos ya han abierto unas 100,000 cuentas para fines de blanqueo y estiman un mínimo de al menos US$ 2,000 millones para la misma, según fuentes con conocimiento directo.

La ley, aprobada por el Congreso como parte de un paquete más amplio de reformas económicas a fines de junio, permite declarar hasta US$ 100,000 en efectivo que se mantenían fuera del sistema sin pagar impuestos.

El excedente de activos pagará el 5% de impuesto, aunque también se podrán declarar sumas mayores libres de impuestos si se utilizan para invertir en bonos, bienes inmuebles u otras excepciones. Los argentinos tendrán la posibilidad de declarar sus dólares hasta marzo de 2025, pero entonces deberán pagar impuestos más elevados sobre el excedente.

Para Sebastián Domínguez , contador público y experto tributario en Buenos Aires, es una oportunidad a muy bajo costo para que la gente pueda comprar un coche, renovar su casa o empezar a generar rendimientos sobre los dólares que hoy están metidos en una caja de seguridad.

El aumento de los depósitos sigue siendo una fracción de los alrededor de US$ 204,000 millones en efectivo que se calcula que hay en Argentina, según una presentación del banco central.

Asimismo, los niveles de depósitos todavía están muy por debajo del máximo de aproximadamente US$ 32,500 millones en agosto de 2019 antes de que se desplomaran durante la volatilidad electoral. Tener ahorros en dólares en efectivo, ya sea en cajas de seguridad, guardados en casa o en cuentas bancarias en el extranjero, es una práctica común en Argentina debido a sus frecuentes crisis financieras y altos impuestos.

Si bien el fenómeno está aumentando las reservas brutas del banco central, los pasivos de la institución siguen siendo superiores a sus activos. Las reservas netas se sitúan en niveles negativos de unos US$ 6,000 millones, según la corredora local PPI.

