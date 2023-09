Una jueza estadounidense determinó el viernes que Argentina deberá pagar US$ 16,099 millones a dos empresas que no fueron indemnizadas tras la nacionalización de la petrolera YPF en 2012.

Argentina tendrá que pagar a la empresa Petersen US$ 14,385 millones, de ellos US$ 7,533 por daños y US$ 6,852 por intereses del 8%, mientras que Eton Park tiene derecho a US$ 1.714 millones, de ellos US$ 897 millones por daños y US$ 816 millones por intereses del 8%, según el monto anunciado este viernes por la jueza instructora Loretta Preska, que ya había dado la razón el pasado 8 de septiembre a los demandantes.

Asimismo, la jueza determinó que las dos empresas tienen derecho a recibir intereses posteriores a la sentencia del 5,42% anual hasta que se cumpla el fallo.

El gobierno argentino, que había anunciado que apelaría el fallo, tiene 30 días para hacerlo.

En la sentencia, Preska también “ordena” desestimar todas las demás reclamaciones de los demandantes incluidas las reclamaciones por incumplimiento anticipado, el deber de buena fe y trato justo e impedimento promisorio contra el estado argentino y contra YPF.

En su fallo del 8 de septiembre, la jueza anunció que había aceptado los argumentos de los demandantes.

En aquella decisión, Preska no había determinado el monto de la indemnización, lo que hizo este viernes.

El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó US$ 16,6 millones para financiar las demandas judiciales, por lo que podría ser el principal beneficiario de esta sentencia.

El caso remonta a 2012 cuando Argentina nacionalizó la petrolera YPF, controlada por el grupo español Repsol. Dos años más tarde, la española fue indemnizada con US$ 5,000 millones para zanjar el litigio.

No así otros accionistas minoritarios como el Grupo Petersen o Eton Park Capital (25,4% del capital de YPF), que en 2015 presentaron una demanda, alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición como preveía la ley.

En aquella época, el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, aseguró que este requisito hubiera sido una “trampa” y solo un “tarado” esperaría que Argentina e YPF lo cumplieran.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de Argentina para que el litigio se dirimiera en tribunales del país, y el pasado marzo, la jueza Preska determinó que Argentina era responsable de las pérdidas sufridas por la nacionalización de la petrolera.

Con información de AFP