El presidente Javier Milei estaba a punto de presentar su plan para desmantelar la mayor parte de los controles de divisas vigentes durante los últimos cinco años, un pilar fundamental del nuevo programa de US$ 20,000 millones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. En las calles de Buenos Aires, Abons ordenó a su equipo que moderara sus palabras.

“Decidimos no forzar las ventas”, dijo el vendedor de 73 años de Dalessandri, un distribuidor de materiales eléctricos. “Nuestras ventas fueron cero”.

Sus temores de que el nuevo tipo de cambio flotante pudiera hacerlo vender productos por menos de lo que costaría reemplazarlos fueron confirmados inmediatamente ese lunes por la mañana. El peso se depreció un 10% cuando abrieron los mercados oficiales, debilitándose a 1.195 por dólar desde 1.076 al cierre del viernes.

La decisión de Milei de relajar los controles de divisas está teniendo impacto en la economía real. Comerciantes e importadores ajustan sus precios con cautela a medida que el peso se debilita. Y algunos temen que pueda despertar a la inflación, un gigante que Milei logró empezar a dormir en su primer año de gestión. La pregunta es si esta vez podrá ser diferente.

Las consultoras privadas ya han corregido al alza sus pronósticos de inflación para 2025, aunque expresan optimismo sobre las nuevas políticas económicas de Milei. El presidente libertario decidió dejar flotar el peso justo antes de elecciones clave de medio término de octubre, pero después de haber logrado superávits fiscal y comercial durante su primer año en el cargo.

La mitad del efecto de la depreciación del peso se concentrará en los próximos tres meses, según Juan Pablo Ronderos , socio a cargo de economía y mercados de la consultora argentina MAP. Ronderos elevó el pronóstico de MAP para la inflación anual en 10 puntos porcentuales hasta el 33%.

“Nos preocupa el ritmo de la inflación subyacente en marzo, y a esto se sumará un traspaso de la devaluación”, dijo Ronderos .

LEA TAMBIÉN: La volatilidad de mercado llega en el peor momento posible para Javier Milei

Otras empresas que han elevado sus previsiones son la consultora FMyA, que prevé ahora una inflación del 32% este año en lugar del 25% que pronosticó la semana pasada.

Muchos comerciantes de productos importados han decidido trasladar inmediatamente el aumento del 10% del tipo de cambio a sus clientes. La razón es simple: muchos productos se facturan en dólares, pero se expresan en pesos al tipo de cambio oficial del día. Algunos precios de los productos nacionales, muchos de los cuales tienen insumos importados, también están subiendo.

“Estamos considerando un aumento del 10% para los productos nacionales”, dijo Abons. “Seguramente van a subir y cuando vaya a reemplazarlo probablemente podría perder dinero”.

Los economistas y las empresas ven dos razones por las que no se espera que la inflación se descontrole por ahora, en comparación con otras abruptas devaluaciones argentinas en los últimos años. Una es que hay una confianza generalizada en el programa económico de Milei y mucha gente cree que el peso no seguirá cayendo de manera agresiva. La otra es que la demanda está tan deprimida que las empresas simplemente no pueden permitirse subir los precios de forma brusca.

Los comerciantes se encuentran en una posición delicada. Por un lado, los productos importados se encarecieron de la noche a la mañana. Por otro, hay poco apetito en el mercado para absorber precios más altos.

“Trasladar un aumento directo del 10% al consumidor de una sola vez es arriesgado con una demanda tan baja”, dijo Manuel Loitegui , gerente de producto de la cadena de tiendas de mascotas Puppis, que importa casi todo de China.

Los tipos de cambio se muestran en el distrito financiero de Buenos Aires.

En la industria de los materiales de construcción, el patrón es similar. Los que venden productos importados han trasladado sus costos directamente.

“Hubo algunos ajustes, pero tengo la sensación de que nadie quiere que esto se vaya al infierno”, dijo Pablo Gaitán , que dirige Corralón Ciudadela, un proveedor de materiales de construcción en las afueras de Buenos Aires. “Tratamos de ser cuidadosos. Todos queremos vender”.

Fernando Furci , director general de la Cámara Argentina de Importadores, está acostumbrado a que las ventas se paralicen durante días en este tipo de eventos. Sin embargo, cree que los importadores se han comportado de manera diferente esta vez.

“Algunos están entregando mercancías con facturas abiertas y acordando los precios más tarde”, dijo, y añadió que eso demuestra una confianza real en la situación. “La demanda es débil. Los márgenes son escasos. Las empresas están estudiando cada movimiento. Nadie está en condiciones de actuar de forma agresiva”.

“Terapia de Shock” es una columna de análisis semanal enfocada en las finanzas y los mercados de Argentina.