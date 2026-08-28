El sitio web de PayPal en un teléfono inteligente en Nueva York, EE.UU.
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Agencia Bloomberg
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Un consorcio integrado por la firma de adquisiciones Advent y el procesador de pagos Stripe decidió abandonar su intento de adquirir a la pionera fintech PayPal Holdings Inc., una posible operación que se habría situado entre las mayores compras apalancadas de la historia, según personas familiarizadas con el asunto.

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