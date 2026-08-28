El grupo ya no busca concretar una operación por PayPal, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Anteriormente había ofrecido más de US$ 50,000 millones por la compañía, según personas con conocimiento del asunto.

Las acciones de PayPal cayeron hasta un 14.4% al comienzo de las operaciones en Nueva York el viernes, su mayor descenso desde febrero. Los títulos cotizaban a US$ 54.44 a las 10:21 a.m., lo que otorgaba a la compañía un valor de mercado de unos US$ 46,600 millones.

Representantes de Advent, PayPal y Stripe declinaron hacer comentarios.

Fundada a finales de la década de 1990, PayPal fue una de las pioneras de los pagos digitales. Desde entonces, ha tenido dificultades para modernizar sus tecnologías de pago, mientras rivales como Apple Inc. y Alphabet Inc. han ganado cuota de mercado.

Bloomberg News informó por primera vez en febrero que Stripe estaba considerando adquirir parte o la totalidad de PayPal después de que una caída de las acciones borrara una parte de su valor.

Reconstrucción | Las acciones de PayPal han recuperado las pérdidas acumuladas en lo que va del año, pero se quedan rezagadas con respecto al Nasdaq 100.

El interés en una adquisición, sumado a resultados del segundo trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, había ayudado a la acción a recuperarse. Las acciones de PayPal subieron más del 40% este trimestre, lo que llevó el valor de mercado de la compañía a unos US$ 52,600 millones.

PayPal, con sede en San José, California, destituyó a comienzos de este año al exdirector ejecutivo Alex Chriss y lo reemplazó por Enrique Lores, quien asumió el cargo en marzo. Lores afirmó que establecerá objetivos financieros específicos para PayPal, modificará la forma en que la compañía de pagos presenta sus resultados y asignará a cada línea de negocio una meta específica de ingresos para ofrecer a los inversionistas una mejor idea de su potencial.

El analista de Keefe, Bruyette & Woods Inc., Sanjay Sakhrani , señaló en un informe que la oferta de Advent y Stripe “había sido recientemente una fuente de apoyo para las acciones de PYPL y su ausencia provocará debilidad”. Dan Dolev, analista de Mizuho Securities, afirmó que, sin una operación, la atención de los inversionistas probablemente volverá a centrarse en el deterioro de los fundamentos de PayPal y sus dificultades de crecimiento.

The Wall Street Journal informó este mes que PayPal había considerado insuficiente la oferta inicial de Advent y Stripe y que ambas partes estaban negociando un posible precio más alto.

Advent y Stripe siempre podrían optar por retomar las conversaciones más adelante si la situación cambia.

Por separado, Stripe ha estado profundizando su incursión en la infraestructura que impulsa el auge de la inteligencia artificial. A comienzos de este mes, acordó comprar OpenRouter Inc., una plataforma de rápido crecimiento que proporciona acceso a cientos de modelos de IA.