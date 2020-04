Dos grupos de acreedores internacionales de Argentina rechazaron la oferta de reestructuración de deuda con fuerte quita de intereses y capital hecha por el gobierno de Alberto Fernández, en sendos comunicados difundidos este lunes.

El Comité de Acreedores Argentinos (ACC, por su sigla en inglés) “ha revisado la propuesta hecha por Argentina y lamentablemente no puede apoyarla”, señala el comunicado.

Agrega que “la oferta unilateral (argentina) ha quedado muy por debajo de las expectativas de los tenedores de bonos, no habiendo existido discusiones significativas”.

El Gobierno argentino presentó el viernes pasado a sus acreedores privados con deuda emitida en dólares bajo ley extranjera una oferta de reestructuración de su deuda, que contempla una quita de 62% sobre los intereses y de 5.4% sobre el capital, para comenzar a pagar en el 2023.

Argentina plantea un canje de US$ 66,238 millones en bonos y la quita implicaría una rebaja de US$ 37,900 millones en intereses y US$ 3,600 millones del capital.

“La buena senda de las negociaciones depende del intercambio oportuno de información económica y financiera con visión de futuro y deben estar ancladas en políticas económicas concretas y viables”, señala el comunicado del ACC, según el cual esas informaciones no fueron proporcionadas.

Agregó que la oferta “busca colocar una parte desproporcionada de los esfuerzos de Argentina para el ajuste a largo plazo sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales”.

El ACC reúne a fondos como BlackRock, Greylock Capital, Fidelity y T.Rowe Price Group , que representan a inversores internacionales.

En tanto, el Grupo de Titulares de Bonos de Canje, que representa a 16% de los bonos emitidos entre el 2005 y 2010, tampoco aceptaron la oferta argentina.

“Lamentablemente, las opiniones del Grupo de Titulares de Bonos de Canje no se han tenido en cuenta de ninguna manera en la oferta de canje anunciada por Argentina”, afirmó el Grupo en un comunicado.

Aseguró que “Argentina ha optado por hacer una oferta unilateral” por lo cual considera la propuesta “inaceptable y no tiene intención de apoyarla”.

Los bonistas tienen 20 días para responder. Argentina se enfrenta el 22 de abril a un vencimiento por US$ 500 millones.

La deuda pública representa en torno al 90% del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina.

El país se encuentra en recesión hace casi dos años y se espera un agravamiento de la crisis como consecuencia de la parálisis de la actividad por la cuarentena decretada a partir del 20 de marzo para evitar la propagación del Covid-19.