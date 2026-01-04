La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) expresó este domingo su respaldo a Delcy Rodríguez, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la convocara para asumir como presidenta encargada, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas y zonas aledañas.

El pronunciamiento fue leído en un comunicado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien señaló que la institución castrense respaldará la decisión del TSJ y garantizará la gobernabilidad del país.

No obstante, el alto mando militar reiteró que Maduro es “el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos” y exigió a Estados Unidos su liberación inmediata.

Decisión del Tribunal Supremo

La presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Tania D’Amelio, informó la noche del sábado, en cadena obligatoria de radio y televisión, que la convocatoria a Rodríguez responde a una situación que el tribunal calificó como “excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución”, tras lo que consideró un “secuestro” del jefe de Estado.

Según el comunicado, la medida busca garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación, sin que ello implique una calificación definitiva sobre la naturaleza de la falta presidencial —temporal o absoluta— ni la sustitución de las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha evaluación en procedimientos posteriores.

Marco constitucional aplicable

De acuerdo con el artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente son suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por un periodo similar.

Si la ausencia se extiende por más de 90 días consecutivos, corresponde al Legislativo determinar, por mayoría, si se configura una falta absoluta.

Respaldo al estado de conmoción exterior

La FANB también expresó su respaldo “pleno” al estado de conmoción exterior, una figura inédita de estado de excepción que otorga facultades especiales al Estado para adoptar medidas en contextos de conflicto.

El pasado 29 de septiembre, Rodríguez —quien también ejerce como ministra de Hidrocarburos— informó que Maduro firmó el Decreto de Conmoción Exterior, que concede atribuciones extraordinarias al Ejecutivo ante lo que denunció como amenazas de Estados Unidos.

Entre las facultades contempladas se incluyen la movilización de la Fuerza Armada en todo el territorio nacional, la toma militar inmediata de infraestructuras de servicios públicos, de la industria de los hidrocarburos y de empresas básicas para garantizar su funcionamiento, así como la activación de planes de seguridad ciudadana.

Expertos constitucionales consultados por EFE han señalado que el decreto debe publicarse en la Gaceta Oficial para precisar el alcance concreto de las medidas, dado que la ley no las detalla de forma expresa.

Contexto internacional

Venezuela registró detonaciones y el sobrevuelo de aviones en la madrugada del sábado en Caracas y otros estados del norte del país, en el marco de un ataque de Estados Unidos. Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump anunció en una rueda de prensa que su administración gobernaría Venezuela hasta que se concrete una transición política.

