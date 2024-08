AME8922. BOQUETE (PANAMÁ), 08/08/2024.- Una mujer participa en una cata de café durante la subasta electrónica anual del Best of Panama (BOP), este martes, en Boquete (Panamá). Un lote de café geisha natural de Panamá impuso un nuevo récord mundial este jueves al alcanzar un precio de 10.013 dólares el kilogramo en la subasta electrónica anual del Best of Panama (BOP), en la que participaron cerca de dos centenares de compradores Asia, África, Europa y América. EFE/ Marcelino Rosario