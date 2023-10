En una entrevista concedida al Wall Street Journal, Yellen dijo que EE.UU. está “estudiando detenidamente la aplicación de la ley y queremos asegurarnos de que los participantes del mercado sepan que nos tomamos en serio este límite de precios y que, en la medida en que se utilicen servicios occidentales, nos tomamos en serio el cumplimiento del límite”.

Se prevé que el tope al precio del petróleo y su aplicación figuren en la agenda de las conversaciones que mantendrán esta semana Yellen y sus colegas del G7 en Marruecos, al margen de una reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La restricción es una de las amplias sanciones financieras impuestas tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. EE.UU. y sus aliados impusieron el límite de precios a finales de 2022, con el objetivo de limitar a Moscú algunos de los ingresos de sus ventas de combustible, para socavar su esfuerzo bélico y al mismo tiempo mantener altos los volúmenes de exportación para evitar que se disparen los precios mundiales del petróleo.

Sin disfunciones

En otra entrevista con el Financial Times, Yellen dijo que el reciente repunte en los rendimientos de los bonos no ha creado disfunción en los mercados financieros estadounidenses.

“No he visto ninguna evidencia de disfunción en relación con el aumento de las tasas de interés”, dijo Yellen al Financial Times. “Cuando las tasas son más volátiles, a veces se ve algún impacto en el funcionamiento del mercado, pero eso es bastante normal”.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. han subido a los niveles más altos desde 2007, un aumento que eleva el peligro en el corto plazo de una explosión financiera similar a la quiebra de los bancos regionales en marzo y amenaza con socavar la economía al aumentar notablemente los costos de endeudamiento para consumidores y empresas.

Ayuda a Ucrania

Yellen tiene previsto decir a sus homólogos en las reuniones del FMI que el apoyo a Ucrania sigue siendo una prioridad absoluta, dijo en otra entrevista con el New York Times, al tiempo que pidió al Congreso que autorice financiación adicional para Kiev.

“Fundamentalmente tenemos que conseguir que el Congreso apruebe esto”, dijo Yellen al New York Times. “No hay ningún conjunto gigantesco de recursos para el que no necesitemos al Congreso”.

La financiación estadounidense para Ucrania se enfrenta a un nuevo obstáculo en el Congreso después de que la destitución del representante Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes diera a los republicanos de línea dura una oportunidad para paralizar la próxima ronda de ayuda a Kiev.

El destino de la ayuda estadounidense a los esfuerzos ucranianos para defenderse de la invasión rusa depende ahora en gran medida del próximo presidente de la Cámara, que tendrá que lidiar con un partido muy dividido en esta cuestión.