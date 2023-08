Desde que el Gobierno suspendió el techo de la deuda a principios de junio, el Tesoro ha emitido unos US$ 852,000 millones netos en letras y planea recaudar otros US$ 53,000 millones netos la próxima semana. Hasta ahora, los inversionistas han absorbido la oferta con facilidad. Sin embargo, están surgiendo señales de que el mercado empieza a tener dificultades para hacer frente a la avalancha de letras.

Según datos de la Reserva Federal de Nueva York, las tenencias de letras del Tesoro de los agentes primarios alcanzaron un máximo histórico de US$ 116,000 millones en la semana hasta el 12 de julio.

Aunque los niveles han disminuido desde entonces, el incremento de la oferta amenaza con aumentar la deuda pública en los balances de los intermediarios, limitando su capacidad para funcionar en otros mercados como el de la deuda corporativa, un salvavidas de financiación para las empresas.

“Creo que ya casi llegamos al frente de la indigestión”, dijo Gennadiy Goldberg , jefe de estrategia de tasas de interés en Estados Unidos de TD Securities. “Los intermediarios ya están bastante llenos de letras y es poco probable que las nuevas emisiones se desaceleren demasiado, lo que mantendrá la presión. El mercado está entre la espada y la pared, así que es solo cuestión de tiempo para que se produzca la indigestión”.

El Tesoro informó el jueves que planea vender US$ 67,000 millones en letras a tres meses el lunes, US$ 2,000 millones más que la oferta anterior a ese plazo. Aumentó el volumen de su operación a seis meses de US$ 58,000 millones a US$ 60,000 millones, y la venta de valores a un año de US$ 38,000 millones a US$ 40,000 millones. También anunció un aumento de US$ 5,000 millones en el volumen de la subasta a 6 semanas que se realizará el martes, hasta US$ 55,000 millones.

No solo las letras están inundando el mercado. El Tesoro aumentó el volumen de sus ventas trimestrales de bonos por primera vez en dos años y medio, un anuncio que elevó los rendimientos del Tesoro a 10 años a los niveles más altos desde noviembre.

En general, el Tesoro incrementó su estimación de endeudamiento neto para el trimestre de julio a setiembre a US$ 1 billón, muy por encima de la cantidad de US$ 733,000 millones que había pronosticado a principios de mayo. Parte del aumento de la estimación se debe a un mayor saldo de caja previsto para fines de setiembre. El saldo de caja era de US$ 458,000 millones al 1 de agosto, cifra inferior a la previsión revisada del Tesoro de US$ 650,000 millones.

Más notas, por favor | El Comité Asesor de Préstamos del Tesoro se siente cómodo con una mayor proporción de letras del Tesoro.

El Comité Asesor de Préstamos del Tesoro, un grupo integrado por agentes, inversionistas y otras partes interesadas, reconoció en su reciente reunión que la emisión de letras se ha absorbido bien y que la demanda de fondos del mercado monetario proporcionaría una “capacidad significativa” para la emisión de letras adicionales.

También comunicó a la secretaria Janet Yellen que se siente cómodo con una mayor proporción de la oferta de letras del Tesoro en el total de la deuda en circulación antes de volver al rango recomendado del 15% al 20%, con el fin de mantener un enfoque regular y predecible para aumentar la emisión de cupones.

Esta opinión es compartida por Thomas Simons , economista de Jefferies, quien señaló que la cantidad de efectivo invertido en fondos de inversión en el mercado monetario sigue superando la cantidad de letras en circulación por un margen sustancial y todavía hay entre US$ 1.7 billones y US$ 1.8 billones estacionados en la ventanilla de acuerdos de recompra inversa a un día de la Reserva Federal.

“No estoy muy preocupado por los problemas de liquidez de las letras”, dijo. “Hay capacidad de sobra para aumentar la emisión de letras, independientemente de la proporción que represente en el mercado total de bonos del Tesoro”.

LEA TAMBIÉN: Euforia en mercados aún podría toparse con escollos en el camino