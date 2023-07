El banco está en el mercado con una venta de cuatro partes que se prevé se cotice el miércoles, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados. Las discusiones iniciales de precios para la parte más larga de la oferta, una nota de tasa fija a variable de 11 años, pueden rendir en torno a 1,85 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro.

La operación de Morgan Stanley es la última de una cascada de transacciones de los bancos que han presentado sus informes trimestrales. Esta temporada de informes ha visto a JPMorgan Chase & Co. vender un acuerdo de doble tramo de US$4.500 millones, mientras que Wells Fargo & Co. cotizó US$1,725 millones en notas perpetuas el lunes, seguido de una enorme operación de dos tramos de US$8,500 millones el martes, la oferta autodirigida más grande del banco registrada.

Si las operaciones bancarias de esta semana sirven de indicador, los inversionistas están hambrientos de más emisiones financieras. El acuerdo de JPMorgan del lunes alcanzó un máximo de US$17,000 millones y Wells Fargo registró el martes una demanda de más de US$21,000 millones. Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc. y Bank of America Corp aún pueden sumarse a la ola de emisión de bonos.

Morgan Stanley no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El repunte de ventas bancarias sugiere que el segundo semestre de 2023 podría estar preparado para un aumento en las emisiones, a medida que el sector bancario busca cumplir con las nuevas regulaciones que requieren que los prestamistas tengan una mayor capacidad de absorción de pérdidas totales. Como tal, algunos prestamistas pueden necesitar comenzar a aprovechar los mercados de deuda para tener más valores que puedan ayudar a absorber pérdidas en tiempos difíciles.

Las emisiones de las compañías financieras, generalmente algunos de los mayores vendedores de deuda corporativa en EE.UU., ha sido lenta en lo que va del año, luego de que los prestamistas anticiparan sus necesidades de financiación en 2022, en parte para adelantarse a las alzas de tasas de interés de la Reserva Federal.

Antes del miércoles, el sector bancario había vendido US$303,000 millones en bonos en 2023, lo que representa alrededor del 41% del volumen de grado de inversión, según datos de Bloomberg. Eso contrasta con alrededor de US$394,000 millones vendidos y el 53% del volumen de grado de inversión en el mismo período del año anterior.