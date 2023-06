“Como ha dicho en el pasado, Jamie no tiene planes de postularse a las elecciones”, dijo el lunes el portavoz de la empresa, Joe Evangelist, en un comunicado. “Está muy contento en su puesto actual”.

En una entrevista con Bloomberg Television la semana pasada, Dimon, de 67 años, dijo que se le ha pasado por la cabeza una carrera política y que “tal vez algún día sirva a mi país de una forma u otra”. El comentario desató una nueva ola de especulaciones sobre su posible candidatura a la presidencia.

El director ejecutivo, que ocupa el cargo desde 2005, es conocido por sus opiniones francas sobre la política pública estadounidense, a la que dedica habitualmente páginas en su carta anual a los accionistas. Tras la elección de Donald Trump en 2016, se especuló con la posibilidad de que Dimon se uniera a su Administración como secretario del Tesoro.

En 2018, Dimon dijo que podría vencer al entonces presidente Trump en una elección, afirmando que era “igual de duro” y “más inteligente”. Más tarde el mismo día, señaló que no se postularía a la presidencia y que su comentario sobre Trump “demuestra que no sería un buen político”. Al año siguiente, Dimon dijo que, si bien pensó en una candidatura presidencial, decidió no hacerlo.

Bill Ackman, de Pershing Square, dijo la semana pasada que Dimon debería presentarse a la presidencia en 2024, describiéndolo como un centrista político que podría vencer al presidente Joe Biden en unas primarias o a Trump en unas elecciones generales.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.