“Amo a mi país, y tal vez algún día sirva a mi país de una u otra manera”, dijo Dimon, de 67 años, cuando se le preguntó si alguna vez consideró un cargo público en una entrevista de Bloomberg Television. Sus comentarios, realizados el miércoles en la Cumbre Global de China, que el banco celebra anualmente en Shanghái, se producen al tiempo que Estados Unidos prepara motores para su carrera presidencial de 2024.

El financiero forma parte de un grupo de líderes veteranos de Wall Street que también incluye a Brian Moynihan, 63, quien dirige Bank of America Corp desde 2010, y a James Gorman, de Morgan Stanley, de 64 años, quien se convirtió en CEO a principios de 2010 y ha dicho que planea dejar el cargo en los próximos 12 meses.

Dimon, que ha sido director ejecutivo de JPMorgan desde 2005, ha bromeado en repetidas ocasiones que planea permanecer al frente del banco más grande de EE.UU. durante cinco años más, sin importar cuándo se lo pidan. También se apresuró a acallar las especulaciones sobre una candidatura presidencial que han surgido periódicamente en la última década.

Por ahora, dijo que está enfocado en su trabajo al frente del banco más grande de EE.UU., un rol en el que está “muy feliz”. “Me encanta lo que hago”, dijo. JPMorgan hace “un gran trabajo para ayudar a los estadounidenses, para ayudar a los países de todo el mundo”.

Las especulaciones sobre una candidatura de Dimon han sido habituales en los últimos años. En 2019, el director ejecutivo dijo que la charla había sido “exagerada”, y que si bien pensó en una candidatura presidencial, decidió no hacerlo.

Dimón dijo en 2018 que podría vencer a Donald Trump en una elección, afirmando que era “igual de duro” y “más inteligente”. Más tarde ese mismo día, dijo que no debería haber elegido la pelea y que no se postulaba para presidente. Dijo que su comentario sobre Trump “demuestra que no sería un buen político”.

Aun así, sus opiniones francas sobre la política pública estadounidense han provocado rumores de que podría ingresar a la política. Después de que Trump fue elegido en 2016, se especuló que Dimon podría unirse a la nueva Administración como secretario del Tesoro. Dimon dijo en ese momento que no creía que fuera adecuado para ese papel.

Tal medida no sería sin precedentes. En 2006, Henry Paulson dejó el puesto principal en Goldman Sachs Group Inc. para servir como secretario del Tesoro bajo el Gobierno del presidente George Bush, en un movimiento que algunos bromearon fue una degradación.

Techo de la deuda

El miércoles, Dimon se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el techo de la deuda estadounidense.

“Se logrará llegar a un acuerdo”, dijo. “Si pensara que no, probablemente no estaría aquí ahora”.

Dimon también dijo que los inversionistas deben estar preparados para la volatilidad potencial que puede surgir de una política monetaria más estricta en los próximos meses.

“Creo que los efectos pueden ser un poco más severos de lo que la gente espera”, dijo.

El director ejecutivo también reiteró el miércoles su opinión de que “los negocios pueden ser una fuerza para el bien”.

“Todo el mundo sabe que soy un patriota”, dijo. “Soy un apasionado capitalista de libre empresa”.

