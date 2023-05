El rescate del banco regional estadounidense First Republic, embargado por las autoridades de Estados Unidos antes de ser comprado en gran parte por JPMorgan Chase, “ayudará a estabilizar” el sector bancario, estimó este lunes el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon.

“Esperemos que esto ayude a estabilizar todo”, dijo Dimon en una conferencia telefónica con periodistas antes de que abriera el mercado de valores estadounidense.

Las autoridades financieras estadounidenses tomaron el lunes el control del banco regional First Republic Bank y lo vendieron a JPMorgan Chase, con la esperanza de poner fin a una crisis bancaria de dos meses que ha generado temor en el sistema financiero.

First Republic, con sede en la ciudad de San Francisco (oeste), se convirtió en el segundo banco más grande en términos de activos en colapsar en la historia de Estados Unidos, tras revelar la semana pasada una pérdida de más de 100,000 millones en depósitos en el primer trimestre.

Después de que el banco no logró presentar un plan de rescate satisfactorio y sus acciones siguieron cayendo en picada, las autoridades intervinieron, solicitando la semana pasada ofertas de compradores potenciales.

Como parte del acuerdo alcanzado la madrugada del lunes, el regulador del estado de California nombró a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), una agencia a cargo de garantizar los depósitos bancarios, como el síndico de First Republic, que se venderá de inmediato a JPMorgan Chase.

El acuerdo significa que JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, recuperará todos los depósitos del First Republic así como “casi” todos sus activos, según un comunicado de la FDIC.

Acciones estables tras venta

Las acciones de los principales bancos estadounidenses se están mostrando estables en los primeros compases de la jornada bursátil de este lunes tras la intervención y venta del First Republic Bank, el tercer banco estadounidense en sucumbir a la tormenta financiera que estalló en marzo.

Más allá de la subida experimentada por JPMorgan Chase que hoy adquirió los depósitos de First Republic y quedó con “la mayoría substancial de sus activos” y que se revalorizaba un 3.08% poco después de la apertura de Wall Street, las acciones de la mayoría de los otros grandes bancos apuntaban también hacia las ganancias.

Bank of America subía un 0.36%, Wells Fargo un 2.97%, Citigroup un 2.17% y Goldman Sachs un 0.69%, mientras que otros se encaminaban a la baja como PNC Financial Services cuyas acciones se dejaban un 4.74%, US Bancorp, que perdía un 0.85%, y Capital One, que se dejaba un 0.23%.

Varios índices bursátiles que siguen a los bancos nacionales se han mostrado también estables en los primeros compases de la bolsa tras la debacle de First Republic, el segundo mayor banco en hundirse en la historia del país.

LEA TAMBIÉN: Bancos centrales anuncian menos subastas para financiación en dólares

Así, de los fondos que siguen los títulos de las principales instituciones financieras del país, ETF Invesco KBW Bank ETF subía un 0,17 %, mientras que el SPDR KBW Bank ETF se mantenía estable.

Mientras que las ETF que siguen a entidades regionales como Invesco KBW Regional Banking ETF, SPDR S&P Regional Banking ETF o Dow Jones US Regional Bank Index Fund perdían, respectivamente, un 0.43%, un 0.57% y un 1.53%.

El banco estadounidense JPMorgan Chase ganó hoy la licitación para comprar los activos del quebrado First Republic Bank (FRB), según informó la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) de este país.

La FDIC, una agencia federal independiente de Estados Unidos para seguros, aseguró en un comunicado de que el acuerdo entre las dos entidades se cerró en las últimas horas, y de que “JPMorgan Chase Bank asumirá todos los depósitos y sustancialmente todos los activos de First Republic Bank”.

Hasta el 13 de abril, First Republic Bank que se encontraba entre los 15 bancos más grandes del país, tenía aproximadamente 229.100 millones de dólares en activos totales y otros 103,900 millones en depósitos totales.

El banco, que ya había sido rescatado con un fondo de 30.000 millones de dólares aportados por las principales empresas financieras del país, entre ellas JPMorgan, se volvió a hundir tras anunciar sus resultados trimestrales en los que desveló que durante el peor momento de la crisis llegó a perder 100.000 millones de dólares de depósitos.

Con información de EFE y AFP