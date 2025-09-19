Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, tienen previsto mantener este viernes una llamada telefónica en la que abordarán temas bilaterales relacionados con el comercio y con el futuro de TikTok en territorio estadounidense, según adelantó el mandatario norteamericano. Desde Pekín, sin embargo, no ha habido confirmación oficial de este contacto.

La comunicación se producirá tras la cuarta ronda de conversaciones celebrada esta semana en Madrid, en la que las delegaciones de ambos países acordaron un marco preliminar para resolver el caso TikTok, además de avanzar en la reducción de barreras a la inversión y en aspectos de cooperación económica.

El origen del conflicto se remonta a la ley aprobada en 2024 por el Congreso estadounidense, que obliga a que TikTok opere en EE.UU. mediante una sociedad desligada de la matriz china ByteDance, con el objetivo de limitar el acceso de Pekín a los datos de los usuarios. En ese sentido, Washington ha mostrado apertura a que ByteDance conserve una participación minoritaria en la nueva estructura societaria.

Entre las firmas que suenan como posibles participantes en la futura compañía operadora figuran Oracle, Silver Lake y el fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz. No obstante, el pacto alcanzado en Madrid se describe apenas como un “marco”, sin detalles públicos sobre su implementación.

Esta será la primera conversación directa entre Trump y Xi desde junio. Como es habitual, se desconoce la naturaleza concreta de lo que pueda anunciarse tras la llamada, dado que el presidente estadounidense acostumbra a dar pistas en su red Truth Social sin precisar el contenido de los acuerdos.

Por parte de China, el discurso combina disposición al diálogo con firmeza en la defensa de sus intereses. El viceministro de Comercio, Li Chenggang, destacó que los avances en Madrid fueron “difíciles de lograr” y advirtió contra lo que considera una politización de asuntos empresariales. La prensa oficial, como el Diario del Pueblo y el Global Times, ha subrayado que Pekín no aceptará “sacrificar principios ni intereses legítimos”.

Llama la atención que, a diferencia de la cobertura internacional, los medios chinos no han hecho referencia a la llamada prevista con Trump. Consultado al respecto, el portavoz de Exteriores Lin Jian aseguró el jueves que no disponía de información. En cambio, medios de Hong Kong han apuntado que el marco sobre TikTok podría abrir la puerta a una visita de Trump a China o, al menos, a un encuentro bilateral durante la cumbre del APEC en Corea del Sur en octubre.

El pulso tecnológico entre ambas potencias se intensificó esta semana con nuevos episodios. El regulador chino anunció pesquisas sobre la compra de Mellanox por parte de Nvidia en 2020, al tiempo que Huawei presentó su plan de lanzar en 2026 un nuevo procesador de inteligencia artificial, el Ascend 950PR, como parte de su estrategia para reducir la dependencia de semiconductores extranjeros frente a las restricciones impuestas por Washington.