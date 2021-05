Por Timothy L O’Brien

Donald Trump sigue vetado de la cámara de eco mundial de Facebook Inc., y eso es algo bueno. Después de que la compañía de redes sociales lo bloqueara en enero por incitar una insurrección mortal en el Capitolio, su Junta de Supervisión —el grupo externo que estableció la compañía para supervisar el contenido polémico y arbitrar temas complejos como el exilio de Trump— dijo el miércoles que su historial de violencia lo descalificaba por el momento.

“La Junta encontró que, al mantener una narrativa infundada de fraude electoral y persistentes llamados a la acción, el Sr. Trump creó un ambiente donde era posible un grave riesgo de violencia”, se lee en un resumen de la decisión. La junta también criticó a Facebook, diciendo que “no era apropiado que Facebook impusiera la sanción indeterminada y sin estándar de la suspensión indefinida”.

Señaló que Facebook generalmente sanciona a los infractores de las normas mediante la eliminación de contenidos, la imposición de suspensiones con un plazo claro o la inhabilitación permanente de una cuenta. Pidió a la empresa que remedie las confusas normas sobre cómo se aplican sus normas contra cualquiera de sus usuarios, prestando especial atención, aunque no exclusivamente, a la forma en que se trata a los líderes políticos influyentes.

La junta le dijo a Facebook que tenía seis meses para “reexaminar la sanción arbitraria que impuso” a Trump y elaborar una nueva acorde con “la gravedad de la infracción y la posibilidad de daños futuros”.

Espero que cuando llegue el momento, la prohibición de Trump sea permanente. Si algo hemos aprendido del expresidente, es que no es solo un orador político promedio. Es un cabecilla. Y es lo suficientemente desquiciado y manipulador como para usar plataformas como Facebook para hacer un daño grave.

Si Trump hubiera sido reincorporado, su cuenta de Facebook probablemente habría presentado elementos de menú conocidos: autocomplacencia, dardos dirigidos a críticos, desinformación y apelaciones a la intolerancia, el racismo y otras displicencias. En ocasiones, también habría alentado a sus seguidores más dedicados a levantarse y exigir lo que es suyo.

Los leales a Trump y los puristas de la libertad de expresión seguramente atacarán la decisión de la junta. Los leales, que siguen restando importancia a los eventos del 6 de enero mientras aceptan la gran mentira de Trump de que las elecciones del 2020 fueron robadas, son los más fáciles de descartar.

La supresión de Trump, argumentan, es una prueba de su mito favorito: la llamada cultura de la cancelación. Facebook lo tiene claro. En el mundo real, los medios de extrema derecha que se dedican a lanzar llamas, como Daily Wire y Fox News, siguen disfrutando de la mayor participación en Facebook.

Hay más matices, y trampas filosóficas, en el lado de la libertad de expresión del libro mayor. Sin embargo, el lugar que ocupa Trump en ese mundo también está claro. Nuestras leyes protegen la presentación de informes vigorosos y el intenso escrutinio de las figuras públicas al tiempo que limitan, por ejemplo, la protección de ciertas obscenidades y de “palabras belicosas”.

Y por palabras belicosas, los tribunales se han referido al tipo que inculca o incita al odio o la violencia. ¿Ha habido alguna figura pública de la era moderna en Estados Unidos que haya desplegado palabras combativas con un efecto tan desastroso como Trump? La libertad de expresión es un derecho contingente, y el deseo de Trump de incentivar a sus gladiadores no está por encima de la democracia, la tolerancia, la seguridad personal y pública y otras virtudes.

La decisión de la Junta de Supervisión es coherente con la forma en que los tribunales sopesan los derechos de expresión frente a los llamados a la violencia. Si la junta le hubiera dado a Trump una segunda oportunidad, también habría sido un recordatorio de lo mal que Facebook ha vigilado su omnipresente plataforma y de lo mucho que la junta parece ser una hoja de parra bien intencionada y con una exuberante financiación.

Después de todo, la propensión de Trump a la violencia no surgió de repente el 6 de enero. Se deleitó en promover la violencia durante los mítines como candidato presidencial en el 2016, y la violencia siguió. Se negó a condenar inicialmente la violencia nacionalista blanca en Charlottesville, Virginia, en el 2017; culpó a los medios de comunicación después de que uno de sus partidarios enviara bombas a prominentes demócratas y organizaciones de noticias en 2018; y sugirió disparar a los migrantes indocumentados en la frontera de EE.UU. en 2019.

El año pasado, en medio del brote de COVID-19, alentó a los manifestantes a marchar en contra de los Gobiernos estatales que ordenaban cuarentenas; los manifestantes armados siguieron su ejemplo en Lansing, Michigan. Él y su campaña animaron a su “ejército” a salir a las calles antes de las elecciones de noviembre del año pasado.

Facebook y su fundador, Mark Zuckerberg, se equivocaron sobre todo esto. No fue hasta que Trump dijo a sus partidarios que “lucharan como el infierno” el 6 de enero, y llegaron a irrumpir en el Capitolio, que Facebook tomó medidas y lo vetó. Y luego remitió a su Junta de Supervisión los pasos a seguir.

Pero el mandato de la Junta de Supervisión es limitado (mi colega de Bloomberg Opinion, Noah Feldman, quien es profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, ayudó a diseñarlo). Tiene independencia operativa y un generoso presupuesto propio, pero solo puede decidir si una pequeña parte del tsunami de contenidos producidos en Facebook viola las normas de la empresa.

Ese podría ser un paso en la dirección correcta si Facebook solo publicara contenido. La empresa hace mucho más que eso, por supuesto. Dirige una máquina que fomenta una interacción intensa entre sus usuarios, y sus algoritmos ayudan a que el contenido altamente atractivo despegue.

Un organismo externo que solo supervisa un fragmento de los casos problemáticos, pero que no está facultado para examinar y cuestionar la forma en que Facebook hace circular y amplifica el vitriolo que ayuda a fomentar las comunidades de teóricos de la conspiración o a difundir la desinformación, no es más que un marcador de posición, y no, como quiere Facebook, una fuerza compensatoria.

Me imagino que Zuckerberg nunca habría permitido que la Junta de Supervisión existiera si se hubiera constituido para ser más efectiva. Debido a que el modelo de negocio de Facebook, el que vende de manera tan rentable para los anunciantes, se basa en el compromiso, ha evitado desconectar algunos de sus contenidos más atractivos.

Un estudio interno que encargó informó en el 2018 que Facebook exacerbó el tribalismo y la división entre sus usuarios, comportamientos que impulsan la participación. Facebook enterró el estudio.

Zuckerberg ha dicho que mantiene abierta la llave de Facebook en aras de la libertad de expresión y las ideas compartidas, y que esa fue la principal razón por la que lo construyó. También puede ser porque dejar que todos descorchen es un buen negocio, que lo ayudó a convertirse en multimillonario.

Y Zuckerberg y su equipo han estado dispuestos a ignorar los abusos del sitio durante tanto tiempo que ha habido pocas razones para creer que el impacto de la presencia de Trump allí ha sido, o alguna vez será, completamente investigado o comprendido fuera de la empresa.

La decisión de la junta ofrece cierta esperanza de que sea posible un examen más forense. Eso es importante, porque incluso si Trump se va, habrá otros que intentarán ocupar su lugar en Facebook, y aún no está claro si podemos esperar que la compañía o su Junta de Supervisión los eliminen.