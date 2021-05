EEUU







¿Quién paga US$ 24 millones para proteger a Mark Zuckerberg? El mayor beneficio para la industria de la seguridad provino de los ejecutivos de Facebook Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, cuya seguridad tuvo un costo para la compañía en el 2020 de US$ 24 millones y US$ 7.6 millones, respectivamente.