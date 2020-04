La recuperación económica de EE.UU. después de la pandemia del coronavirus será cuestión de meses y no de años, previó este domingo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien coincidió con líderes del Congreso sobre la posibilidad de que se llegue pronto a un acuerdo en torno a un segundo paquete de alivio para pequeñas empresas.

"Creo que serán meses, definitivamente no creo que sean años", declaró el funcionario en una entrevista con el programa "State of the Union" de la cadena estadounidense CNN, al ser consultado sobre cuánto tiempo podría pasar antes de que Estados Unidos recupere la "posición fuerte" de su economía, que en un mes de confinamiento por el Covid-19 ya suma 22 millones de solicitudes de subsidio por desempleo.

La situación de miles de hogares en el país, muchos de los cuales han empezado a recibir cheques de ayuda para contener el impacto económico de la pandemia, ha alentado a grupos conservadores a convocar protestas para exigir que los gobernadores de los estados flexibilicen las medidas de confinamiento y permitan el retorno a la actividad en ciertos sectores.

Mnuchin se mostró seguro de que Estados Unidos superará el virus, que en el país ha causado más de 700,000 contagios y al menos 39,000 muertes, lo que lo sitúa actualmente como el más golpeado en el mundo por la enfermedad.

"Vamos a tener grandes avances, sé que no solo en las pruebas sino en el frente médico", señaló.

El secretario del Tesoro consideró que la Administración del presidente Donald Trump puede estar cerca de llegar a un acuerdo con el Congreso en torno a un nuevo paquete de alivio económico.

"Tengo la esperanza de que podamos lograrlo", afirmó el funcionario, quien dijo esperar que el Senado pueda aprobar la iniciativa mañana y que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, pueda hacer lo propio el martes.

Consultado al respecto en el mismo programa, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, se declaró muy esperanzado en que puedan llegar a un acuerdo "esta noche o mañana temprano".

El pasado 8 de abril, el Congreso estadounidense comenzó a analizar un paquete de ayuda adicional para contener el impacto económico del coronavirus, con más fondos para las pequeñas y medianas empresas, así como para los gobiernos locales y estatales, y cuyo monto total podría ascender a US$ 500,000 millones.

El pasado 27 de marzo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos había aprobado de manera mayoritaria un paquete de estímulo fiscal de más de US$ 2 billones, que representa alrededor de 10% del producto bruto interno (PBI) del país y ya había sido avalado por el Senado, para tratar de aliviar las consecuencias económicas de la enfermedad.