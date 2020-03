Por Jonathan Bernstein

Simplemente no puedo procesar lo siguiente.

Artículo: “La Casa Blanca inesperadamente canceló un proyecto para producir hasta 80,000 ventiladores, por la preocupación de que el precio estimado de US$1,000 millones sería prohibitivo”.

Artículo: Donald Trump, el jueves por la noche, dijo: “No creo que necesiten 40.000 o 30.000 ventiladores. Ustedes saben, a veces vas a los principales hospitales y tienen dos ventiladores. Ahora, de repente, dicen: ‘¿Podemos pedir 30,000 ventiladores?’”.

Simplemente no puedo entenderlo.

Así están las cosas: el sistema político no le pide a los políticos que se preocupen a fondo por la humanidad. Simplemente les pide que sigan su propio interés político. Y en un punto de la crisis del coronavirus donde los suministros son tan bajos que pueden estar costando la vida del personal médico de Estados Unidos, no puedo pensar en la idea de que el presidente permitiría que su administración dejara que la escasez persista, o que afirmara públicamente que esta no es real.

Por supuesto, tiene sentido que un presidente intente desviar la culpa. Trump ha argumentado que nadie pudo prever la pandemia actual, a pesar de que su administración fue guiada a través de una simulación de este tipo de escenario durante la transición, recibió las directrices sobre exactamente qué hacer y contaba con los puestos específicos para el personal para hacer frente a una pandemia hasta que fueron despedidos.

Sin embargo, no todo el mundo sabe estas cosas, y "nadie pudo predecir esto" es el tipo de afirmación que puede influir en algunas personas. Del mismo modo, Trump ha inventado una fantasía sobre las presidencias anteriores para explicar el lentísimo comienzo de su administración para aumentar las pruebas de coronavirus. Nuevamente, no estoy respaldando eso exactamente, pero al menos puedo entender el impulso.

Pero en este punto, cuando EE.UU. ahora tiene más casos de COVID-19 que cualquier otra nación, y las muertes son más de 1,000 y tienden a subir cada día, ¿cómo podría no hacer lo necesario y luego asumir públicamente su responsabilidad?

He intentado ser lento para criticar lo sustancial de la reacción de la administración ante el desastre que se desarrolla. He señalado más de una vez que estas situaciones son difíciles, que los mismos expertos a menudo no están de acuerdo sobre los pasos correctos a seguir, y que la perfección es un estándar injusto para juzgar a cualquier presidente. Podría agregar que si bien EE.UU. se ha visto muy afectado, está lejos de ser el único país donde se ha propagado el coronavirus. He sido duro con Trump principalmente por sus comunicaciones de crisis, que son más fáciles de juzgar por su valor nominal que algo como obtener pruebas en terreno y por la estructura burocrática de su respuesta.

Pero cada vez que hace algo como esto, respalda la idea de que él y sus asistentes más cercanos están moderando la respuesta por pura incompetencia, incluso cuando los pocos expertos calificados involucrados intentan desesperadamente orientarlos.