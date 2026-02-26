Hace un año, la hipoteca fija a 30 años registraba un promedio del 6.76 %, destacó. (Foto: AFP)
Hace un año, la hipoteca fija a 30 años registraba un promedio del 6.76 %, destacó. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

su nivel más bajo desde abril de 2022, anunció este jueves el administrador de hipotecas Freddie Mac.

La hipoteca fija a 30 años registró hoy un promedio del 5.98%, por debajo del 6.01% de la semana pasada, según divulgó la agencia federal al publicar los resultados de su Encuesta del Mercado Hipotecario Primario (PMMS, por su sigla en inglés).

“Esta tasa, combinada con la mejora en la disponibilidad de viviendas en venta, es significativa y atraerá a más compradores potenciales al mercado para la temporada de compras de primavera”, opinó en una nota el economista jefe de la agencia, Sam Khater.

Hace un año, la hipoteca fija a 30 años registraba un promedio del 6.76%, destacó.

LEA TAMBIÉN: Hipotecas en Perú serán impulsadas por esta razón: la proyección de Moody’s

Según los analistas, el descenso está relacionado con las ventas de acciones en bolsa y la apuesta por activos más seguros, como la deuda pública, lo que ha bajado los rendimientos de los bonos del Tesoro, claves en las hipotecas a largo plazo.

Hace un año, la hipoteca fija a 30 años registraba un promedio del 6.76 %, destacó. Foto: Freepick
Hace un año, la hipoteca fija a 30 años registraba un promedio del 6.76 %, destacó. Foto: Freepick

Los movimientos se producen en medio de incertidumbre renovada sobre la política arancelaria de EE.UU., después de que el Tribunal Supremo anulara buena parte de los gravámenes impuestos por el Gobierno bajo poderes de emergencia.

LEA TAMBIÉN: Condiciones para acceder a tarjetas de crédito e hipotecas serán más duras, ¿qué cambiará?

La bajada en las tasas hipotecarias puede llevar a una mayor refinanciación, que ya ha estado aumentando en las últimas semanas, indica CNBC, que cita un aumento del 130% en las solicitudes para esta transacción de la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Elaborado con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

La Fed recorta tasas, pero ¿realmente bajarán las hipotecas? Claves para entender el impacto
Hipotecas en Perú serán impulsadas por esta razón: la proyección de Moody’s
Condiciones para acceder a tarjetas de crédito e hipotecas serán más duras, ¿qué cambiará?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.