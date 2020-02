Por Tara Lachapelle

En el apocalipsis minorista, solo los más fuertes pueden sobrevivir. Es por eso que la familia Taubman, uno de los mayores propietarios de centros comerciales de Estados Unidos, está tirando la toalla después de 70 años y cederá el control a su mayor rival: Simon Property Group Inc.

Desde hace mucho tiempo se consideraba que esta fusión era una inevitable, aunque amarga, realidad para los Taubman, que vieron cómo las acciones de su compañía caían a un mínimo histórico en la recesión del 2009. Los operadores de centros comerciales están buscando formas de fortalecer sus carteras, y estas dos compañías en particular comparten muchas similitudes.

Ambas operan centros comerciales de alta gama, como The Mall at Short Hills, de Taubman Centers Inc., ubicado en Nueva Jersey, y The Gardens Mall, en las afueras de Palm Beach, Florida, así como los Woodbury Common Premium Outlets, de Simon, en Central Valley, Nueva York. No obstante, ninguna de estas compañías ha estado protegida del tormento de las bancarrotas del sector minorista y los cierres de escaparates. Cuando Forever 21 se declaró en quiebra en el otoño boreal pasado, era el locatario más grande de Taubman. El momento en el que la familia tomó la decisión de vender refuerza la alicaída atmósfera reinante en el comercio minorista de las tiendas físicas.

Después de conversaciones intermitentes entre las dos antiguas dinastías de centros comerciales —al igual que Taubman, Simon es dirigida por el hijo de su fundador—, el acuerdo finalmente se concretó el lunes. Simon acordó adquirir Taubman por US$ 52.50 por acción en efectivo, 70% más que el precio de cierre promedio de la acción en las últimas 20 sesiones bursátiles. La cuantiosa prima demuestra cuán ansioso estaba Simon por lograr el acuerdo y qué fue necesario para que Taubman aceptara. La familia mantendrá una participación de 20% en Taubman Realty Group LP, la entidad a cargo de sus intereses inmobiliarios.

Para Simon, incorporar las propiedades de Taubman puede ayudar a compensar la frustrante perspectiva que dio a los inversionistas durante un reciente informe de resultados. La firma había proyectado que los fondos de las operaciones —indicador clave del flujo de efectivo para los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés)— serían de entre US$12.25 y US$ 12.40 por acción diluida en el 2020, por debajo de las expectativas de algunos analistas, y había estimado un crecimiento relativamente débil para el año. Las acciones de Simon se han recuperado 6% desde que Bloomberg News informó sobre sus negociaciones con Taubman la semana pasada.

Es un entorno minorista complicado, y si bien los centros comerciales de EE.UU. aún no se están demoliendo a gran escala, es posible que menos de la mitad de ellos sobreviva, según Lindsay Dutch, analista de Bloomberg Intelligence. Lo positivo es que aquellos que perduren podrían fortalecerse aún más a medida que los locatarios busquen los mejores lugares de compras que queden, escribió Dutch en un informe del 11 de diciembre.

Unir fuerzas puede asegurar a Simon y Taubman estar en el último grupo, pero vender ahora que las acciones están a la baja en lugar de hacerlo cuando tiendan a una recuperación, significa que los Taubman no prevén un futuro mejor.