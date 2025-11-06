A flight information board shows cancelled flights at the Reagan National Airport in Arlington, Virginia.
Los recortes previstos en la capacidad de vuelos de Estados Unidos darán a muchos viajeros menos de 24 horas para saber si su viaje ha sido cancelado, lo que podría provocar más trastornos en un sector aéreo ya afectado por el cierre gubernamental más largo de la historia.

