“No puede interponerse en este momento en la idea del aterrizaje suave; esa noción está cobrando fuerza”, dijo el viernes el principal asesor económico de Allianz SE y columnista de Bloomberg Opinion. “Todo lo que hemos visto hasta ahora esta semana —IPC, IPP, bancos— ha sido sobre una noción de aterrizaje suave”.

Las estimaciones de recesión se han postergado durante todo el año en medio de datos económicos que continúan mostrando fortaleza, particularmente en el mercado laboral. Y la inflación estadounidense se enfrió bruscamente en junio cuando el índice de precios al consumidor aumentó un 3%, el menor avance en más de dos años, mientras que los precios al productor apenas registraron variación.

“Definitivamente estamos en una buena ventana para los datos de inflación”, dijo El-Erian en Bloomberg Television. “Durará hasta septiembre”. El-Erian no prevé una recesión inminente.

“Lo he postergado una y otra vez, no hay nada automático en una recesión”, señaló. Sin embargo, agregó, si la Reserva Federal se excede en el ajuste, lo cual es posible, podría desencadenarse una recesión económica.

“Llegaremos allí si hay otro error de política monetaria. Pero la economía en sí es fuerte y sólida”. Los funcionarios del banco central deberían subir las tasas solo una vez más y luego terminar, dijo.

Si la Fed intenta llegar a su objetivo de inflación del 2% demasiado rápido, corre el riesgo de contraer la demanda más de lo que sería óptimo y “estropear algo”, indicó El-Erian.

Otras figuras prominentes de Wall Street dicen algo similar. Rick Rieder, el director de inversiones de renta fija global de BlackRock Inc., dijo esta semana que el camino hacia una inflación del 2% podría perjudicar a millones de trabajadores, un sacrificio que “no tiene sentido”.

“Tasas de interés: ¿cuánto habría que moverlas para que la tasa de desempleo alcance un nivel que frene los salarios? No vale la pena. ¿Por qué dejaría sin trabajo a millones de personas porque es necesario pasar del 2.7% a un 2%?”, dijo Rieder en el episodio de esta semana del podcast What Goes Up.