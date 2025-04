Estados Unidos reduciría drásticamente su presencia diplomática en África y también eliminaría las oficinas del Departamento de Estado encargadas del cambio climático, la democracia y los derechos humanos, de acuerdo con un decreto que viene evaluando la Casa Blanca.El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el diario The New York Times, que fue el primero en informar sobre la existencia del borrador del decreto, había sido víctima de otro engaño.“Estas son noticias falsas (fake news)”, publicó Rubio el domingo en su cuenta de la red X.Sin embargo, AFP tuvo acceso a una copia del borrador de la iniciativa y en ella se constata que se exige una “reorganización estructural completa” del Departamento de Estado para el 1º de octubre de este año.El objetivo, según el texto preliminar del decreto, es “agilizar la ejecución de las misiones, proyectar la fuerza estadounidense en el exterior, reducir el despilfarro, el fraude y el abuso, y alinear al Departamento con la Doctrina Estratégica de “Estados Unidos Primero”.La modificación más importante sería organizar la labor diplomática estadounidense en cuatro regiones: Eurasia, Oriente Medio, Latinoamérica y Asia-Pacífico.La actual Oficina para África sería eliminada. En su lugar, se crearía una “Oficina del Enviado Especial para Asuntos Africanos”, que reportaría al Consejo de Seguridad Nacional interno de la Casa Blanca, en lugar de hacerlo al Departamento de Estado.”“Todas las embajadas y consulados no esenciales en África Subsahariana serán cerrados”, sostiene el texto en consideración, en tanto que todas las misiones restantes se consolidarán bajo un enviado especial “mediante despliegues específicos y orientados a la misión” en cuestión.En África, la atención se centraría en la lucha contra el terrorismo y la “extracción y el comercio estratégico de recursos naturales críticos”.Otra novedad es que la embajada estadounidense en la capital de Canadá, Ottawa, también se vería “significativamente reducida”. Trump continúa expresando ambiciones expansionistas hacia el vecino del norte, al que describe como el “estado 51” de Estados UnidosEl borrador del decreto no ha sido discutido públicamente por los funcionarios. Sin embargo, se produce en medio de una oleada de medidas del presidente Donald Trump para recortar las iniciativas de “soft power” (poder blando) de Estados Unidos que datan de décadas atrás y cuestionar las alianzas de larga data que se mantienen, incluyendo la OTAN, organización atlántica para la defensa.Esta última iniciativa en discusión surge tras la filtración a medios estadounidenses de otro plan propuesto según el cual el Departamento de Estado vería su presupuesto reducido a la mitad.En el último borrador del plan, las oficinas actuales que se ocupan del cambio climático y los derechos humanos serían “eliminadas”.Tom Yazdgerdi, presidente de la Asociación de Servicio Exterior de Estados Unidos, que representa a los diplomáticos estadounidenses, dijo a la AFP que los funcionarios apoyaban la mejora de la eficiencia del gobierno, pero que las medidas anunciadas en el borrador de la orden “parecían un ataque con un hacha”.“Tenemos la sensación de que nos estamos aislando del mundo”, añadió el domingo.Yazdgerdi consideró que la nueva estrategia constituye una “herida autoinfligida” para el país, al tiempo que resaltó que “poder blando” es lo que “hace grande a Estados Unidos”.