La Universidad de Harvard, la más rica y prestigiosa de Estados Unidos, enfrenta una fuerte ofensiva política por parte del presidente Donald Trump, quien esta semana ordenó congelar US$ 2,200 millones en fondos federales destinados a la institución.

La medida responde a la negativa de Harvard a aceptar una serie de exigencias gubernamentales que, bajo el pretexto de luchar contra el antisemitismo, exigían modificar sus políticas de contratación, admisión y contenidos académicos.

Además de recortar fondos, Trump amenazó con retirar el estatus de exención fiscal de la universidad y prohibir la admisión de estudiantes extranjeros, que actualmente representa el 27% del alumnado.

En un mensaje público, el mandatario afirmó que la institución “enseña odio y estupidez” y “ya no merece recibir fondos federales”.

La universidad respondió con firmeza. Su presidente, Alan Garber, defendió la autonomía académica: “Ningún gobierno, sin importar el partido que esté en el poder, debe dictar lo que pueden enseñar las universidades privadas”, escribió en un mensaje a la comunidad universitaria.

Una ofensiva política más amplia

Este episodio forma parte de una serie de ataques de Trump contra instituciones educativas de élite, a las que acusa de promover una agenda progresista y censurar voces conservadoras.

Las tensiones han escalado desde 2023, tras las protestas pro palestinas en campus universitarios por la guerra en Gaza, que provocaron denuncias de antisemitismo por parte de algunos estudiantes judíos.

Harvard respondió con algunas medidas conciliadoras, como la suspensión de programas señalados por presunto sesgo contra Israel y resolver dos demandas por antisemitismo—sin admitir culpabilidad—, pero en todo momento rechazó la injerencia del gobierno de Trump sobre su gestión interna.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Mandel NGAN / AFP)

La universidad más rica del mundo bajo presión

Con un fondo patrimonial de US$ 53,000 millones, más que el PIB de 120 países, Harvard es la universidad más rica del planeta. Sin embargo, expertos advierten que la congelación de fondos puede afectarla más de lo que se piensa.

El fondo, conocido como endowment, está compuesto por miles de donaciones condicionadas y solo puede usarse para fines específicos como becas, investigación y cátedras. Legalmente, Harvard no puede disponer libremente de ese dinero ni gastar más del 5% anual.

Además, cerca del 16% de su presupuesto depende de fondos federales, especialmente para proyectos científicos y hospitales afiliados como el Massachusetts General Hospital.

¿Puede resistir sin apoyo estatal?

A pesar de las restricciones, Harvard cuenta con una salud financiera sólida: posee US$ 61,000 millones en activos líquidos e inversiones, un superávit de US$ 45 millones y una línea de crédito rotativa de US$ 1,500 millones. Estos recursos le permitirían afrontar situaciones difíciles sin demasiadas complicaciones.

No obstante, la pérdida de su exención fiscal, que en 2023 le ahorró US$ 158 millones, sería un golpe adicional, no solo para Harvard, sino para todo el sistema de educación superior.

“Eso sería aún más grave. Las instituciones de educación superior no pagan impuestos sobre la renta, ni sobre propiedades, y además los donantes reciben deducciones fiscales, lo que incentiva las donaciones. Perder esa exención sería una señal de advertencia para todo el sistema universitario y tendría un efecto paralizador”, señaló a BBC Mundo, Steven Bloom, vicepresidente adjunto de relaciones gubernamentales del Consejo Estadounidense sobre la Educación.

¿Por qué una universidad rica recibe fondos públicos?

Pese a su enorme riqueza, Harvard destina más de US$ 850 millones anuales a ayudas financieras. Las familias que ganan menos de US$ 85,000 al año no pagan matrícula, y quienes ganan hasta US$ 150,000 pagan solo una fracción de sus ingresos.

Por otro lado, expertos señalan que la aportación del gobierno federal es crucial para la institución, especialmente en el ámbito de la investigación científica y médica.

“Los fondos federales no van a cubrir el costo de la matrícula, sino a sostener su enorme actividad científica y de investigación, al igual que muchas grandes universidades”, señaló el experto.