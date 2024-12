Es probable que el dólar domine la economía mundial en el futuro próximo y la idea de los países emergentes de implementar su propia moneda única es “aire caliente”, afirma Mark Sobel , veterano retirado con 40 años en política monetaria que trabajó en el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, la última intervención de Trump corre el riesgo de socavar el dólar y aumentar la probabilidad de pactos de este tipo al alentar a los países a explorar formas de evitar la moneda estadounidense. La respuesta de Rusia llegó el lunes cuando el Kremlin dijo que el atractivo del dólar ya se está erosionando y que obligar a los países a usarlo “reforzaría aún más la tendencia” a alejarse de él.

“No pinta bien”, escribió Brad Setser , miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y ex funcionario del Tesoro de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama. ”Eleva indirectamente la categoría de no amenaza y sugiere falta de confianza en el dólar”, señaló.

Trump advirtió el fin de semana a los llamados países BRICS que les exigiría un compromiso de que no crearan una nueva moneda como alternativa al uso del dólar estadounidense, y reiteró sus amenazas de imponerles un arancel del 100% si lo hacían.

Aunque Sudáfrica aseguró el lunes que no hay planes de crear un rival del dólar, la publicación del sábado en su red social Truth Social se hace eco de los comentarios que Trump hizo en su campaña electoral y pone de relieve cómo los gobiernos y los operadores tendrán que estar alerta a toda hora del uso que haga de las redes sociales en los próximos cuatro años.

Dólar domina reservas mundiales de divisas | Participación en reservas mundiales de divisas

Cualquier intento de destronar al dólar es más fácil de decir que de hacer.

Según la última encuesta trienal del Banco de Pagos Internacionales, publicada en 2022, el dólar representa el 88% de todas las operaciones del mercado de divisas, que mueve US$ 7.5 billones al día.

El tamaño y la fortaleza de la economía estadounidense tampoco tienen paralelo, los bonos del Tesoro siguen siendo una de las formas más seguras de almacenar dinero y la moneda estadounidense se mantiene como el máximo beneficiario de los flujos de refugio. El dólar reanudó su escalada el lunes, presionando a las divisas del mundo desarrollado, con el dólar australiano y el euro cayendo alrededor de un 1%. El índice de la divisa estadounidense ha subido casi un 6% este año.

“El dólar sigue siendo dominante por varias razones: el USD es la moneda más líquida del mundo, se negocia libremente, también es la moneda de préstamo del mundo”, señala Rodrigo Catril , estratega del National Australia Bank Ltd. en Sídney.

Pero agregó que si “Trump aumenta la presión sobre los BRICS, bien podría acelerar un alejamiento del dólar”.

Los miembros del BRICS controlan más del 40% de las reservas de los bancos centrales de todo el mundo y han discutido formas de reducir la dependencia del dólar, incluida la idea de una moneda única para su uso entre ellos.

En su declaración, el gobierno de Sudáfrica dijo que “las discusiones dentro del BRICS se centran en el comercio entre los países miembros utilizando sus propias monedas nacionales”.

“Con respecto a esta amenaza específica, no parece realista y la probabilidad es baja, pero sirve como un buen recordatorio de que el presidente electo Trump quiere mantener el dólar estadounidense como moneda de reserva y es poco probable que devalúe proactivamente el dólar”, afirma Cindy Lau , directora de renta fija de Avanda Investment Management Pte. en Singapur.

“Esto también reafirma nuestra opinión de que los aranceles se utilizarán continuamente como una amenaza durante su mandato, para servir a sus objetivos y como una poderosa herramienta de negociación”, señaló.