La Reserva Federal (Fed) ha ofrecido más de US$ 3 billones en préstamos y compras de activos en las últimas semanas para evitar que el sistema financiero de Estados Unidos se paralice, pero todavía no ha ayudado directamente a grandes partes de la economía real: empresas, municipios y otros endeudados.

Esto se debe en parte a que el banco central de Estados Unidos no está autorizado a asumir por sí mismo demasiado riesgo crediticio, y los préstamos a clientes de menor calificación tienen una mayor probabilidad de sufrir pérdidas. El riesgo se ve exacerbado por los esfuerzos para detener la propagación del coronavirus, que han hecho que la actividad económica se detenga bruscamente.

Para mitigar esas limitaciones, el Tesoro de Estados Unidos —cuyo trabajo es administrar las finanzas del Estado y ayudar a la Reserva Federal a mantener la economía encarrilada— ha asumido parte del riesgo de que no se devuelvan los préstamos de la Fed.

El Tesoro ha contribuido con unos US$ 50,000 millones del Fondo de Estabilización Cambiaria . Ese dinero se utilizará para absorber las posibles pérdidas de los préstamos de la Fed. Asumiendo que sólo una fracción de los préstamos será moroso, la contribución del Tesoro ha permitido que la Fed preste mucho más sin asumir un riesgo adicional.

El viernes, el Tesoro obtuvo cerca de US$ 450,000 millones más del Congreso como parte de un paquete de estímulo de US$ 2.2 billones, aumentando en gran medida su capacidad para apoyar la economía. Antes de que se aprobara el proyecto de ley, el fondo de estabilización tenía unos US$ 93,000 millones en activos a finales de febrero.

El secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo a Fox News el domingo que creía que los fondos adicionales podrían ayudar a la Reserva Federal y al Tesoro a proporcionar unos US$ 4 billones en préstamos.

Pero inversores y economistas dicen que incluso este dinero adicional puede ser insuficiente, y el Congreso probablemente tendrá que poner a disposición billones de dólares más antes de que la Fed y el Tesoro puedan hacer un aporte significativo en la economía real. Si no lo hace, muchas empresas estadounidenses y gobiernos locales corren el riesgo de anunciar impagos o incluso quebrar.

Esto se debe al tamaño de la mayor economía del mundo, a la escala sin precedentes de los trastornos económicos causados por los intentos de contener el virus y a las mayores pérdidas crediticias si el Gobierno tiene que intervenir para apoyar a los prestatarios más débiles, según estos expertos.

Scott Minerd , director de inversiones de Guggenheim Partners y miembro de un comité de inversores que asesora a la Reserva Federal de Nueva York sobre los mercados financieros, dijo que cree que la Administración necesita dar al Tesoro unos US$ 2 billones para ayudar a apuntalar la economía.

Teniendo en cuenta las pérdidas esperadas de las compañías en el nivel más bajo de grado de inversión, Minerd estima que el dinero aprobado la semana pasada podría ser sólo suficiente para absorber las pérdidas en los préstamos de alrededor de US$ 900,000 millones.