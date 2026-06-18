La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad el jueves que no se puede prohibir que los consumidores habituales de marihuana posean un arma de fuego.

El fallo supone una victoria para los defensores de la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que los ciudadanos tienen derecho a poseer y portar armas.

El caso ante el máximo tribunal se refería a Ali Hemani , un hombre de Texas acusado de posesión ilegal de una pistola Glock tras admitir que consumía marihuana aproximadamente día por medio.

Un tribunal de apelaciones determinó que prohibir a Hemani, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y pakistaní, poseer un arma violaba sus derechos amparados por la Segunda Enmienda.

El Departamento de Justicia del presidente republicano Donald Trump, que en general respalda una interpretación amplia del derecho a las armas, impugnó esa decisión.

La Corte Suprema respaldó al tribunal de apelaciones y dictaminó que enjuiciar a Hemani es “incompatible con la Segunda Enmienda”.

El juez Neil Gorsuch, autor de la opinión, señaló que las leyes sobre marihuana se han flexibilizado en los últimos años en gran parte del país.

“El gobierno federal no solo los ha tolerado, sino que ha contribuido a impulsarlos”, afirmó Gorsuch. “Todo lo cual lo deja en una posición difícil para sostener que los millones de estadounidenses que ahora consumen marihuana de forma regular son categórica e inusualmente peligrosos”.

Gorsuch subrayó no obstante que la decisión de la Corte se limita a la marihuana, y no aborda los intentos de prohibir la posesión de armas de fuego a personas adictas a otras drogas.

Hunter Biden, hijo del expresidente demócrata Joe Biden, fue condenado en virtud de una norma que prohíbe la posesión de armas de fuego a una persona “consumidora ilegal o adicta a cualquier sustancia controlada”.

La infracción se castiga con hasta 15 años de prisión. Hunter Biden fue indultado por su padre poco antes de abandonar el cargo el año pasado.

El fallo de la Corte Suprema en el caso Hemani fue aplaudido por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

“Dado que casi la mitad de los estadounidenses afirma haber consumido marihuana alguna vez, este fallo resguarda los derechos de millones y limita sanciones arbitrarias y discriminatorias del gobierno”, dijo Cecillia Wang, directora jurídica de la ACLU.

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó recientemente la regulación de las armas de fuego que se venden en kits fáciles de ensamblar, y restringió el acceso a armas para personas sometidas a órdenes de alejamiento por violencia doméstica.