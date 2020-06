La industria musical planea apagar la música para dedicar un día a la reflexión y la búsqueda de un cambio en respuesta a la muerte de George Floyd y los asesinatos de otras personas negras.

Varios sellos discográficos prominentes organizaron para el martes “Black Out Tuesday” mientras las protestas violentas estallaban alrededor del mundo en respuesta a la muerte de Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. Las compañías Live Nation y TikTok, así como la Academia de la Grabación, también publicaron en redes sociales que planean apoyar y respaldar a la comunidad negra.

“El martes 2 de junio, Columbia Records conmemorará el ‘Black Out Tuesday’”, dijo el sello de Sony que representa a Beyoncé, Bob Dylan, Adele y John Legend en un comunicado. “Este no es un día libre. En vez, este es un día para reflexionar y encontrar maneras para avanzar en solidaridad”.

“Seguimos apoyando a la comunidad negra, nuestro personal, artistas y colegas en la industria de la música”, continuó la compañía. “Quizás con la música apagada, podamos realmente escuchar”.

Entre los que se han unido a “Black Out Tuesday” están los sellos RCA Records y Epic Records de Sony; las divisiones Republic Records, Def Jam, UMG Nashville, Capitol Records y Island Records de Universal Music Group; y los sellos Atlantic y Warner Records, de Warner Music Group. Disqueras independientes más pequeñas, compañías editoras de música y firmas de representación también se han sumado a la iniciativa.

Interscope Geffen A&M, un sello de UMG que alberga a estrellas como Lady Gaga y Kendrick Lamar, dijo que además de unirse a “Black Out Tuesday” no lanzará nueva música esta semana — el primero en tomar esa medida.

“En vez, IGA hará donativos a organizaciones que ayudan a pagar fianzas de manifestantes que ejercen su derecho a congregarse pacíficamente, asisten a abogados que trabajan por un cambio sistémico y proveen asistencia a organizaciones enfocadas en crear empoderamiento económico en la comunidad negra”, dice el comunicado.

IGA postergó lanzamientos de MGK, 6lack, Dylan, Jessie Ware, Smokepurp, Lil Mosey, Billy Raffoul, Max Leone y otros artistas en coordinación con asociados como Alamo, LVRN, The Darkroom y Bad Boy.

Músicos que incluyen a Rihanna, Beyoncé, Taylor Swift, Lil Nas X, Demi Lovato, Post Malone y Harry Styles se han pronunciado tras la muerte de Floyd y las protestas internacionales, algunas de las cuales han desembocado en disturbios. Algunos músicos fueron vistos junto a los manifestantes incluyendo a Ariana Grande, J. Cole, Jamie Foxx, Chance the Rapper, Kehlani, Miguel, Tinashe, Lil Yachty y Halsey, quien dijo que le dispararon balas de goma en Los Angeles.

LL Cool J recurrió a la música para mostrar su indignación y pasión, publicando un largo rap en redes sociales. “Por 400 años han tenido sus rodillas sobre nuestras nucas, un jardín de maldad sin semillas de respeto”, rapeó. “En el espejo de América todo lo que ella ve es arrepentimiento, en vez de dejar que la sangre viva, están suplicando por la sangre que queda”.

Jay-Z emitió un comunicado el domingo por la noche exigiendo que el fiscal general de Minnesota Keith Ellison enjuicie a los responsables por la muerte de Floyd, un hombre negro esposado que rogaba por aire mientras un policía blanco lo sometía con la rodilla sobre la nuca.

“Yo, junto con el país adolorido entero, apelo al fiscal general Ellison para que haga lo correcto y procese a todos los responsables del asesinato de George Floyd con todo el peso de la ley. Este es sólo un primer paso. Estoy más determinado a luchar por la justicia que cualquier lucha que mis potenciales opresores puedan tener”, dijo Jay-Z.

“Llamo a cada político, fiscal y policía en el país a tener la valentía para hacer lo correcto. Tengan el valor de vernos como humanos, padres, hermanos, hermanas y madres adoloridos y mírense a ustedes mismos”.

Las tensiones raciales se habían intensificado tras el asesinato a tiros de Arbery, un trotador negro de Georgia asesinado por dos hombres blancos, y luego que la policía en Louisville, Kentucky, matara a tiros a Taylor en su casa en marzo.

El dúo de R&B Chloe x Halle iba a lanzar originalmente su segundo álbum, “Ungodly Hour”, el viernes. Dijeron a The Associated Press el lunes que lo harán en otra fecha. Las cantantes también publicaron en Instagram una portada del clásico de protesta “We Shall Overcome”, un himno por los derechos civiles, con la esperanza de dar al mundo un poco de energía positiva.

“Esta semana ha sido muy intensa para todos nosotros. Hemos estado tratando no de entender, porque no hay manera de entender los terribles asesinatos — simplemente sentimos una gran tristeza esta semana y estamos tratando de hacer todo lo que podemos para orar y apoyarnos uno al otro con nuestras voces”, dijo Halle el viernes.

“Con todo lo que está pasando, sentimos que la música puede ser muy sanadora, porque así lo ha sido para nosotros al ayudarnos a mantenernos cuerdos en estos momentos”, agregó Chloe. “Tanto como podamos, queremos compartir nuestro don de la canción para animar el espíritu aunque sea por tan sólo unos segundos”.