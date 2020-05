La aplicación Instagram, de Facebook Inc, presentó el miércoles nuevas herramientas que permiten que la gente gane dinero con los videos que publica, mientras compite por atraer talento creativo en un mercado cada vez más saturado de contenido de video para móviles.

Instagram, que ya facilita colaboraciones entre empresas y usuarios populares que reciben pagos para promover sus productos en sus cuentas, comenzará a permitir que algunos de sus usuarios vendan “ insignias ” a sus seguidores mientras transmiten videos en vivo.

La aplicación también lanzará publicidad en IGTV, su producto de video, con un 55% de los ingresos destinados a los creadores del contenido en el que aparezcan los anuncios.

Entre las personalidades que seleccionó para participar en las primeras pruebas de esas herramientas están Avani Gregg, Eitan Bernath y Salice Rose , estrellas en auge que consiguieron gran parte de sus seguidores gracias al fenómeno de TikTok, propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance.

Facebook lanzó en el 2018 características similares en su aplicación principal que permiten a los usuarios influyentes capitalizar sus bases de seguidores leales, después de que el enfoque fue popularizado por YouTube de Alphabet, la plataforma de suscripción Patreon y el servicio de transmisión en vivo de videojuegos Twitch, propiedad de Amazon.

El director de operaciones de Instagram, Justin Osofsky , dijo que las insignias se venderán a tres precios –US$ 0.99, US$ 1.99 y US$ 4.99- comenzando con varias decenas de usuarios el próximo mes. La compañía no recibirá ningún porcentaje de las ventas en un comienzo.

Instagram aún no planea ofrecer suscripciones para contenido exclusivo, dijo Osofsky . Tampoco busca atraer a grandes nombres a la plataforma con contenido original bajo licencia, agregó, aunque ha comenzado a cubrir costos de producción para un pequeño número de generadores de contenido en los últimos meses.

“Estamos intentando probar este modelo de contribución directa entre la gente y los creadores, y luego veremos qué tiene sentido desarrollar”, dijo Osofsky.