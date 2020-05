Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla Inc., puso a la venta el domingo dos de sus casas en California, días después de anunciar que se desharía de la mayoría de sus posesiones.

Busca un total combinado de US$ 39.5 millones para las propiedades de Bel Air, incluida una que pertenecía anteriormente al difunto Gene Wilder , según los listados en Zillow. Ambas fueron puestas a la venta por el propietario.

Elon Musk, de 48 años, publicó más de una docena de tuits en menos de 75 minutos el viernes, incluido uno en el que decía que estaba vendiendo “casi todas” sus pertenencias físicas. En otro, decía que creía que el precio de las acciones de Tesla era demasiado alto, lo que provocó una caída de 10% en el día.

En términos de bienes raíces de alta gama en Los Ángeles, no es exactamente un buen momento para vender. Las ventas de casas de lujo ya sufrían por un exceso de oferta y una demanda débil antes de que la pandemia de coronavirus pusiera en pausa la mayoría de las exhibiciones.

Menos compradores venían de China, Rusia y Medio Oriente en medio de tensiones internacionales, y los límites a las deducciones de impuestos estatales y locales disminuyeron el atractivo de poseer casas en California para compradores estadounidenses ricos.

Con la desaceleración de la demanda, más y más vendedores potenciales están retirando sus hogares del mercado, dijo Jade Mills , agente de bienes raíces de Beverly Hills. Pero un menor inventario significa que igual habrá compradores para algunas casas.

Incluso con la caída del viernes y la pandemia, Musk y Tesla están teniendo un 2020 bastante bueno.

Las acciones subieron 68% este año hasta el viernes, lo que ayudó a aumentar su patrimonio neto en US$ 8,300 millones, la segunda mayor cantidad entre los 500 miembros del Índice de multimillonarios de Bloomberg, después de Jeff Bezos, de Amazon.com Inc., la persona más rica del mundo. Musk ocupa el puesto 24 en la lista, con una fortuna de US$ 35,900 millones.

Musk compró las dos casas en el 2012 y 2013 por un total de aproximadamente US$ 24 millones. Forman parte de una colección de cinco casas que posee con vistas al Bel-Air Country Club.

En el 2018 recurrió a Morgan Stanley para obtener hipotecas por US$ 61 millones. Las dos casas que ahora busca vender representan cerca de US$ 26.3 millones de ese total.

Bel Air es uno de los distritos más caros de Los Ángeles. El valor promedio de una casa en el código postal 90077 es de US$ 2.78 millones, según Zillow. Entre los reconocidos propietarios de Bel Air figuran el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y Beyoncé.

