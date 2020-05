Elon Musk y Mark Zuckerberg son de los pocos ganadores de la pandemia del coronavirus, puesto que los precios de sus acciones se mantienen o incluso aumentan a medida que los inversores apuestan a que saldrán más fortalecidos de esta crisis. Sin embargo, poco tienen en común en sus posiciones con respecto a las medidas de aislamiento social que se están tomando para mitigar los contagios.

Musk

En las últimas semanas, el fundador de Tesla, Elon Musk, ha publicado tuits muy temperamentales, recordó la BBC. Inicialmente, expresó escepticismo sobre la amenaza del coronavirus y luego criticó con dureza las medidas para combatirlo, que calificó de excesivas. La cuarentena en California significó el cierre de su planta de producción principal en Fremont. “¡Bravo, Texas!”, tuiteó el miércoles, adjuntando un informe sobre las restricciones de alivio del estado.

Luego tuiteó el siguiente mensaje en mayúsculas: “LIBEREN A ESTADOS UNIDOS AHORA”.

Desde esta posición, durante una llamada con los analistas, después de la publicación de resultados que arrojaron una ganancia sorprendente de su compañía durante el primer trimestre, mostró gran exaltación.

Aunque en sus palabras de apertura no mencionó el coronavirus, en las respuestas a las preguntas que le hicieron, criticó la orden de California de que los residentes permanezcan en sus viviendas. “Decir que no pueden salir de su casa, y que serán arrestados si lo hacen, es fascista. Esto no es democrático. Esto no es libertad. Tienen que devolver a la gente su maldita libertad”, expresó.

En otro momento añadió: “No respetar las libertades de las personas de esta forma horrible y equivocada no es para lo que la gente vino a Estados Unidos o construyó este país”.

Sin embargo, en su análisis de la amenaza del virus sus proyecciones han fallado rotundamente. El 19 de marzo, Musk dijo que no se habían presentado nuevos casos en China y agregó: “Basado en las tendencias actuales, probablemente haya cerca de cero nuevos casos en Estados Unidos para fines de abril”.

Sin embargo, al 30 de abril se registraron más de un millón de casos de coronavirus en Estados Unidos y alrededor de 60,000 muertes.

Zuckerberg

En el extremo opuesto se encuentra el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien también habló durante los últimos días de los resultados de su compañía, que vio una caída en las ganancias pero logró complacer a los inversores. Esto a pesar de la advertencia de que el negocio “enfrentaba un período de incertidumbre sin precedentes”.

En su conferencia telefónica con analistas, sostuvo que la prisa por volver a la normalidad es una muy mala idea tanto para la salud pública como para la economía.

“Si bien existen restricciones sociales masivas por las cuarentenas, me preocupa que reabrir ciertos lugares demasiado rápido antes de que las tasas de contagio se hayan reducido a niveles muy mínimos casi garantizará brotes futuros y empeorará los resultados económicos y de salud a largo plazo”, expresó.

Sin embargo, como la señala la BBC, se debe recordar que los empleados de Facebook pueden hacer un muy buen trabajo desde sus casas, mientras que el personal de Tesla no construirá ningún auto en los patios de sus casas. No obstante, a Facebook le puede preocupar una caída en la publicidad.